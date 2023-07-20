У Дніпрі судитимуть колишнього священника УПЦ МП, який розбещував власних доньок

У Дніпрі судитимуть колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх доньок та створенні дитячої порнографії.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Священника затримали у квітні 2023 року. Нині він перебуває під вартою.



Як встановили під час розслідування, 47-річний підозрюваний після смерті дружини проживав разом із двома неповнолітніми доньками.

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Колишній священник, який постане перед судом. Фото: Офіс Генерального прокурора

Тривалий час він вчиняв розпусні дії щодо дівчат. На той момент їм було 13 та 12 років.

У коментарі для "УП.Життя" в прокуратурі зазначили, що підозрюваному загрожує від 8 до 12 років тюремного ув’язнення.

Раніше ми писали, що священнику загрожує позбавлення волі, терміном від 5 до 12 років. Утім, як зазначили у прокуратурі, до доказів справи долучили фото з телефону підозрюваного.

Затримання підозрюваного у розбещуванні доньок. Фото: Офіс Генерального прокурора

Вони мали порнографічний характер. Тепер чоловіка судитимуть не лише за розбещення неповнолітніх, але й за створення та зберігання порнографічних матеріалів без мети збуту за участю однієї з доньок (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України).

Розбещення доньок колишній священнослужитель здійснював понад 2 роки.

Загалом у сім'ї було 4 дітей, двоє з них вже повнолітні.

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Підозрюваний у розбещуванні доньок, виготовлені та зберіганні порно. Фото: Офіс Генпрокурора

Дітей з родини вилучили. Їх тимчасово влаштували до родини хрещеної матері.

Нагадаємо, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваному обрали у квітні 2023 року.

Про дії батька правоохоронців повідомив старший повнолітній брат дівчат, які йому все розповіли.







