Вчені з’ясували, чому деякі люди безсимптомно переносять COVID-19

У дослідженні науковці з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско виявили, що у кожної п'ятої людини, яка безсимптомно перенесла COVID-19, була мутація в генах.

Про це пише Science Alert з посиланням на дослідження в журналі Nature.

Йдеться про варіант людського гена HLA-B*15:01.

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"Дослідження безсимптомної інфекції дає унікальну можливість розглянути ранні імунологічні особливості, які сприяють швидкому виведенню вірусу", – зазначають дослідники.

Науковці також дослідили носіїв цього гена, які не були інфіковані вірусом. У них виявили імунні клітини, що реагували на фрагменти білка SARS-CoV-2. Це свідчить про розвиток імунітету після контакту з іншими інфекціями.

У людей є спеціальний лейкоцитарний антиген (HLA). Він виробляє білки, що підтримують імунну систему. Деякі з них знаходяться на поверхні клітини. Головна їхня функція – вбити віруси. Цей антиген допомагає імунним клітинам, так званим Т-кілерам.

"Якщо у вас є армія, здатна рано розпізнати ворога, це величезна перевага. Це як мати солдатів, які готові до бою і вже знають, на що звертати увагу, і можуть визначити за формою, що це погані хлопці" – пояснив дослідник Холленбах.

Науковці проаналізували генетичні дані майже 30 тисяч донорів кісткового мозку.

Було 1428 невакцинованих донорів, які повідомили про позитивний результат тесту на SARS-CoV-2, і з них 136 заявили, що у них немає симптомів.

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Вчені також з'ясували, що наявність однієї мутації вдвічі знизила ймовірність виникнення симптомів COVID-19. А у людини з двома такими генами – у вісім разів.

"Люди, що безсимптомно перенесли COVID-19, можуть допомогти нам визначити нові шляхи захисту від інфекції SARS-CoV-2 шляхом імітації цього імунного "щита", який спостерігається в осіб, які можуть уникнути COVID-19", – сказав біохімік Стефані Грас з Університету Ла-Троб в Австралії.

Науковці не зупинились на цьому і провели експеримент з кров'ю цих донорів. Зразки збирали ще до пандемії.

Т-клітини людей з HLA-B*15:01, які ніколи не контактували з SARS-CoV-2, мали сильну імунну відповідь на фрагменти цього вірусу.

Вчені припускають, що причиною тому є схожість збудника COVID-19 з сезонними коронавірусами, які викликають застуду. Ймовірно тому їхні Т-клітини змогли розпізнати різні варіанти COVID-19, включно з варіантами Omicron.

"Отже, навіть якби погані хлопці змінили форму, армія все одно могла б ідентифікувати їх за черевиками або, можливо, за татуюванням на руках. Так працює наша імунологічна пам’ять, щоб підтримувати наше здоров’я", – пояснює імунолог Університету Північної Кароліни Данілло Аугусто.

Нагадаємо. в Україні з 1 липня завершився карантин через COVID-19.

Однак досі не зрозумілою лишається причина пандемії. За останніми даними, прямих доказів щодо виникнення вірусу COVID-19 в лабораторних умовах немає.