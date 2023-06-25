Прямих доказів того, що COVID-19 виник у лабораторії Уханя, немає – розвідка США

Прямих доказів, які б підтверджували виникнення вірусу COVID-19 в лабораторних умовах в Уханському інституті вірусології в китайському місті Ухань, немає.

Про це йдеться у звіті Управління національної розвідки США, повідомляє Reurers.

Співробітники американської служби безпеки та розвідки не виключають те, що COVID-19 походить з лабораторії, втім жодного підтвердження цьому не знайшли.

"Обидві гіпотези походження вірусу (природне та лабораторне) ґрунтуються на припущеннях або стикаються з проблемами через суперечливі звіти", – йдеться у звіті.

У ньому додають, що в Уханьському інституті проводилися досліди над коронавірусами, втім доказів інциденту, який міг спричинити спалах – не виявили.

Походження пандемії коронавірусу є предметом обговорень від початку спалаху інфекції наприкінці 2019 року, коли в Ухані зареєстрували перші випадки зараження людей.

У березні цього року президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який вимагає розсекречення інформації про походження COVID-19.

Нагадаємо, 1 березня 2023 року ФБР заявило, що пандемію COVID-19, ймовірно, спричинив витік з лабораторії в Китаї.

Перед тим Міністерство енергетики США також заявляло про ймовірне виникнення пандемії через витік з лабораторії в Китаї.

Хоча у 2020 році вчені з науково-дослідницького інституту Scripps Research Translational Institute та інших установ заявили, що вірус має природнє походження.

Всесвітня організація охорони здоров'я також припускала, що "вірус, імовірно, вперше поширився від інфікованих кажанів до людей через проміжну тварину-носія".

Однак учені не мають достатньо доказів, щоб підтвердити версію про кажанів.

Раніше ми повідомляли, що згідно з дослідженням, до появи вірусу COVID-19 могли бути причетні єнотовидні собаки, якими торгували на ринку в китайському Ухані, де стався спалах епідемії.