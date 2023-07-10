Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату після скасування карантину – пояснює МОЗ

В Україні 1 липня завершився карантин через пандемію COVID-19, утім питання щодо того, чи варто робити щеплення проти інфекції або продовжувати дію COVID-сертифікат, залишилися відкритими.

Про те, що слід робити після завершення карантину, пояснили в Міністерстві охорони здоров’я.

"Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць", – пишуть у відомстві.

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У міністерстві додають, що в деяких країнах COVID-сертифікати діють, тому плануючи закордонну поїздку, варто заздалегідь дізнатися правила в’їзду в країну.

Щеплення проти COVID-19 є рекомендованим, але не обовʼязковим, повідомляють в МОЗ.

"Вакцинація може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта.

Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання ревакцинальних (бустерних) доз. Станом на зараз, це може бути 2 курси ревакцинації", – пишуть в міністерстві.

Там додають, що в разі планової госпіталізації пацієнт повинен мати негативний результат тестування на COVID-19, адже інфекція "залишається особливо небезпечною інфекцією".

Нагадаємо, від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло 5,5 млн людей. У Києві за час карантину через COVID-19 перехворіли понад пів мільйона людей.

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