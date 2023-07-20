Як Україна отримала антарктичну станцію "Академік Вернадський": 5 цікавих фактів

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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20 липня 2023

28 років тому Велика Британія передала Україні антарктичну станцію "Академік Вернадський". На той момент вона мала назву "Фарадей".

У Національному антарктичному науковому центрі пригадали цей день і розповіли цікаві факти, пов’язані з подією.

Переговори про передачу станції тривали понад два роки

Як зазначили полярники, у 1993 році українське посольство отримало лист від МЗС Британії про намір продати "Фарадей". 

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 Станція "Фарадей" у 1996 р. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Науковець Сергій Комісаренко почав цікавитися у британських урядових колах про умови купівлі.

Також він написав про таку можливість президенту України, в МЗС та НАН. 

"Далі тривало багато дискусій про умови передачі станції, до України приїжджали кілька делегацій для вивчення нашого наукового потенціалу. Зрештою, рішення було прийняте на користь України і відбулося підписання меморандуму", – зазначили полярники.

Британія передала станцію Україні безкоштовно

Як наголошують в Національному антарктичному центрі, для Британії були принциповими не кошти за продаж станції, а продовження там безперервних досліджень та вимірювань. 

Оскільки Україна не мала достатнього фінансування, то наші дипломати довго працювали над укладенням угоди щодо отримання "Фарадею".

"Переконавшись, що ми зможемо їх забезпечувати на високому рівні, британці віддали нам станцію безкоштовно", – додали науковці.

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Україна отримала станцію з усім, що було всередині

Попередні власники залишили на станції як меблі та запаси їжі, так і дороговартісне наукове устаткування.

Багато з речей використовували досить тривалий час. Деякі – дотепер. Зокрема встановлені у 1980-х роках дизель-генератори замінили лише торік.

 Підписання угоди про отримання станції. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Британія допомогла Україні стати членом SCAR

Велика Британія під час передачі Україні станції оцінила  науковий потенціал нашої країни, тому ініціювала і підтримала прийняття держави до Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR).

Це головна міжнародна організація, яка відповідає за наукові дослідження на Антарктиді. 

 Українські і британські колеги. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Жодної підтримки від Росії

Українські вчені та технічні фахівці брали активну участь у полярних програмах СРСР. Тому після здобуття незалежності вони звернулися до колег з Росії з проханням отримати хоча б одну станцію. 

Однак уже тоді вони категорично відмовилися. РФ залишила собі всі 12 антарктичних станцій колишнього СРСР, з яких нині працює лише 6. Решта законсервовані та потрохи розвалюються. 

"Але все це виявилося лише на краще: ми натомість отримали справді якісну та надійну британську станцію", – додали полярники.

Нагадаємо, в Україні оголосили конкурсний відбір учасників на 29 антарктичну експедицію.

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