СПА-процедури на усі смаки: як рятуються від спеки тварини в Київському зоопарку. ФОТО

У Київському зоопарку показали, як рятуються від спеки їхні підопічні.

Щоб охолодитися, тварини мають доступ до водних процедур, розповіли у зоопарку.

"Розмаїття СПА-процедур задовольняє потреби кожної тварини: тут і водяні розпилювачі, прохолодні басейни, фонтанчики, електропоїлки, грязьові калюжки, штучні ставки та озера, водограї та водоспади", – зазначають в зоопарку.

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На території установи є вдосталь штучних водойм та водних девайсів для того, щоб тварини та птахи могли охолодитися:

10 озер;

Ведмідь рятується від спеки. Фото: Київський зоопарк

17 електропоїлок;

14 водограїв;

20 фонтанів;

20 акваспінерів;

25 басейнів;

55 розпилювачів.

"Пелікани на водних процедурах". Фото: Київський зоопарк

"Тож наші великі та маленькі, хоботні та копитні, зубаті та пернаті улюбленці активно бавляться та приємно відпочивають, насолоджуючись сонечком, літньою зеленню та освіжаючою водою", – додають в зоопарку.

Лебідь на штучній водоймі. Фото: Київський зоопарк

Слон в Київзоо. Фото: Київський зоопарк

Водні процедури в Київзоо. Фото: Київський зоопарк

Підопічний Київзоо. Фото: Київський зоопарк

Капібари рятуються від спеки. Фото: Київський зоопарк

Нагадаємо, цьогоріч у Київському зоопарку розпочався сезон виведення молодняку і там утворилась особлива гусячо-качина родина.