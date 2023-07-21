СПА-процедури на усі смаки: як рятуються від спеки тварини в Київському зоопарку. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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21 липня 2023

У Київському зоопарку показали, як рятуються від спеки їхні підопічні.

Щоб охолодитися, тварини мають доступ до водних процедур, розповіли у зоопарку.

"Розмаїття СПА-процедур задовольняє потреби кожної тварини: тут і водяні розпилювачі, прохолодні басейни, фонтанчики, електропоїлки, грязьові калюжки, штучні ставки та озера, водограї та водоспади", – зазначають в зоопарку.

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На території установи є вдосталь штучних водойм та водних девайсів для того, щоб тварини та птахи могли охолодитися:

  • 10 озер;
 Ведмідь рятується від спеки. Фото: Київський зоопарк
  • 17 електропоїлок;
  • 14 водограїв;
  • 20 фонтанів;
  • 20 акваспінерів;
  • 25 басейнів;
  • 55 розпилювачів.
 "Пелікани на водних процедурах". Фото: Київський зоопарк

"Тож наші великі та маленькі, хоботні та копитні, зубаті та пернаті улюбленці активно бавляться та приємно відпочивають, насолоджуючись сонечком, літньою зеленню та освіжаючою водою", – додають в зоопарку.

 Лебідь на штучній водоймі. Фото: Київський зоопарк
 Слон в Київзоо. Фото: Київський зоопарк
 Водні процедури в Київзоо. Фото: Київський зоопарк
 Підопічний Київзоо. Фото: Київський зоопарк
 Капібари рятуються від спеки. Фото: Київський зоопарк

Нагадаємо, цьогоріч у Київському зоопарку розпочався сезон виведення молодняку і там утворилась особлива гусячо-качина родина.

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