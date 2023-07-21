СПА-процедури на усі смаки: як рятуються від спеки тварини в Київському зоопарку. ФОТО

У Київському зоопарку показали, як рятуються від спеки їхні підопічні.
Щоб охолодитися, тварини мають доступ до водних процедур, розповіли у зоопарку.
"Розмаїття СПА-процедур задовольняє потреби кожної тварини: тут і водяні розпилювачі, прохолодні басейни, фонтанчики, електропоїлки, грязьові калюжки, штучні ставки та озера, водограї та водоспади", – зазначають в зоопарку.
На території установи є вдосталь штучних водойм та водних девайсів для того, щоб тварини та птахи могли охолодитися:
- 10 озер;
|Ведмідь рятується від спеки. Фото: Київський зоопарк
- 17 електропоїлок;
- 14 водограїв;
- 20 фонтанів;
- 20 акваспінерів;
- 25 басейнів;
- 55 розпилювачів.
|"Пелікани на водних процедурах". Фото: Київський зоопарк
"Тож наші великі та маленькі, хоботні та копитні, зубаті та пернаті улюбленці активно бавляться та приємно відпочивають, насолоджуючись сонечком, літньою зеленню та освіжаючою водою", – додають в зоопарку.
|Лебідь на штучній водоймі. Фото: Київський зоопарк
|Слон в Київзоо. Фото: Київський зоопарк
|Водні процедури в Київзоо. Фото: Київський зоопарк
|Підопічний Київзоо. Фото: Київський зоопарк
|Капібари рятуються від спеки. Фото: Київський зоопарк
Нагадаємо, цьогоріч у Київському зоопарку розпочався сезон виведення молодняку і там утворилась особлива гусячо-качина родина.
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