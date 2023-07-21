На Тернопільщині завдяки дрону знайшли корову, яка загубилася серед соняшників. ВІДЕО

У Тернопільській області правоохоронці за допомогою дрона знайшли корову, яка загубилася в соняшниковому полі.

Про це повідомляють в поліції Тернопільської області.

До відділку поліції звернувся староста села Скоморохи з проханням допомогти у пошуках рогатої худоби.

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Поліціянти з’ясували, що корова покинула сільське пасовисько й направилася в бік соняшникового поля. Утім через високу рослинність та площу насаджень визначити точне місцеперебування тварини було неможливо.

Корову розшукали за допомогою дрона.

У коментарі "УП. Життя" речник поліції Тернопільської області Сергій Крета розповів, що тварина пробула в полі близько доби.

"Там величезні поля, на яких росте кукурудза, соя, соняшник й корова могла піти будь-куди. Коли ми її знайшли, з нею було все добре, вона мала що їсти", – додав речник.

Нагадаємо, у Великій Британії вчені проводять дослідження, аби зрозуміти, чи зможе годування корів нарцисами уповільнити глобальне потепління.