На Тернопільщині завдяки дрону знайшли корову, яка загубилася серед соняшників. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
6791
21 липня 2023

У Тернопільській області правоохоронці за допомогою дрона знайшли корову, яка загубилася в соняшниковому полі. 

Про це повідомляють в поліції Тернопільської області.

До відділку поліції звернувся староста села Скоморохи з проханням допомогти у пошуках рогатої худоби.

Реклама:

Поліціянти з’ясували, що корова покинула сільське пасовисько й направилася в бік соняшникового поля. Утім через високу рослинність та площу насаджень визначити точне місцеперебування тварини було неможливо. 

Корову розшукали за допомогою дрона. 

У коментарі "УП. Життя" речник поліції Тернопільської області Сергій Крета розповів, що тварина пробула в полі близько доби. 

"Там величезні поля, на яких росте кукурудза, соя, соняшник й корова могла піти будь-куди. Коли ми її знайшли,  з нею було все добре, вона мала що їсти", – додав речник. 

Нагадаємо, у Великій Британії вчені проводять дослідження, аби зрозуміти, чи зможе годування корів нарцисами уповільнити глобальне потепління. 

Читайте також: Хмельницька поліція передумала закривати кримінальну справу щодо зґвалтування корови

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 9304
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4587
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3498
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат