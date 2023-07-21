На Тернопільщині завдяки дрону знайшли корову, яка загубилася серед соняшників. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
6621
21 липня 2023

У Тернопільській області правоохоронці за допомогою дрона знайшли корову, яка загубилася в соняшниковому полі. 

Про це повідомляють в поліції Тернопільської області.

До відділку поліції звернувся староста села Скоморохи з проханням допомогти у пошуках рогатої худоби.

Реклама:

Поліціянти з’ясували, що корова покинула сільське пасовисько й направилася в бік соняшникового поля. Утім через високу рослинність та площу насаджень визначити точне місцеперебування тварини було неможливо. 

Корову розшукали за допомогою дрона. 

У коментарі "УП. Життя" речник поліції Тернопільської області Сергій Крета розповів, що тварина пробула в полі близько доби. 

"Там величезні поля, на яких росте кукурудза, соя, соняшник й корова могла піти будь-куди. Коли ми її знайшли,  з нею було все добре, вона мала що їсти", – додав речник. 

Нагадаємо, у Великій Британії вчені проводять дослідження, аби зрозуміти, чи зможе годування корів нарцисами уповільнити глобальне потепління. 

Читайте також: Хмельницька поліція передумала закривати кримінальну справу щодо зґвалтування корови

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 578
КУЛЬТУРА

"Війна – це виклик і творчість": режисер Ахтем Сеітаблаєв у проєкті "Культура vs війна"

 6952
Суспільство

"До поранення я вважала себе експерткою з болю": історія парамедикині "Аляски"

Анастасія Поя
 9951
Суспільство

Нашва та її третя війна. Історія біженки, яка знайшла свій другий дім в Україні

Світлана Бутенко

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Війна – це виклик і творчість": режисер Ахтем Сеітаблаєв у проєкті "Культура vs війна"

МОН заблокувало видачу дипломів понад 450 випускникам, які не склали ЗНО
Що відомо про "контрольоване" падіння супутника Aeolus
Туреччина оштрафувала за контент з ЛГБТ 6 платформ, зокрема Netflix і Disney+
Чи повинен сімейний лікар давати пацієнту особистий номер телефону – пояснює НСЗУ
Українці обурені дискваліфікацією фехтувальниці Харлан, яка не потиснула руку росіянці
Суспільство

"До поранення я вважала себе експерткою з болю": історія парамедикині "Аляски"

Анастасія Поя
Суспільство

Нашва та її третя війна. Історія біженки, яка знайшла свій другий дім в Україні

Світлана Бутенко