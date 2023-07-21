Наслідки вибуху атомної бомби Trinity в 1945 році недооцінили – дослідження

16 липня 1945 року дослідники Манхеттенського проєкту вперше у світі випробували технологію ядерної зброї, підірвавши в пустелі Нью-Мексико ядерну бомбу Trinity.

Результат вибуху виявився набагато сильнішим, ніж заявляли раніше, повідомляє The New York Times з посиланням на дослідження, опубліковане 20 липня 2023 року.

Згідно з результатами нового дослідження, радіоактивна хмара з опадами поширилася набагато далі, ніж про це заявляли у 1945 році.

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За словами науковців, протягом 10 днів після детонації ракети радіоактивний пил охопив 46 штатів, а також поширився на Канаду та Мексику.

Фото: yamonstro /Depositphotos

За допомогою сучасного програмного забезпечення вчені створили інтерактивну карту, на якій змоделювали поширення радіоактивної хмари на території США.

На ній видно, що від радіоактивних опадів ледь не найбільше постраждав штат Нью-Мексико. Спочатку хмара поширюється над північним сходом Нью-Мексико, далі протягом наступних кількох днів частина хмари рухається на північ та схід.

Дослідники зазначають, що "в Нью-Мексико є місця, де випадіння радіонуклідів досягло значення, як в Неваді", де відбулося 93 надземних американських атомних випробувань.

"Ця карта ніби застигла в часі", – повідомила авторка нового дослідження Сьюзен Альзнер. Жінка також є співзасновницею організації, яка документувала наслідки вибуху Trinity у 1945 році.

Вчений Принстонського університету та провідний автор дослідження Себастьєн Філіп розповів, що в 1945 році в США не було національних станцій моніторингу для відстеження радіоактивних опадів.

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Крім того, важливі історичні дані про погоду та атмосферу були доступні лише з 1948 року, додає Філіп.

Саме тому в січні 2022 року Себастьєн Філіп із командою вирішили розпочати нове дослідження.

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