Називав українців фашистами: у Києві затримали ексвикладача гімназії, який виправдовував агресію РФ

У Києві затримали 59-річного колишнього викладача однієї зі столичних гімназій, який виправдовував окупантів та називав ворожі обстріли "відповіддю за Донбас".

Про це повідомляють в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік надсилав текстові повідомлення, в яких виправдовував й називав правомірною збройну агресію РФ проти України.

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"У поширюваних повідомленнях чоловік висловлював негативне ставлення до влади в Україні, називав українців фашистами, які не шанують пам'ять воїнів червоної армії та "8 років обстрілювали Донбас", – зазначають в прокуратурі.

Фото: Toberto /Depositphotos

Підозрюваним виявився колишній викладач київської гімназії, який нині працює охоронцем у навчальному закладі.

Чоловіку вже повідомили про підозру за фактом вчинення злочину за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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