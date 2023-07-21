Називав українців фашистами: у Києві затримали ексвикладача гімназії, який виправдовував агресію РФ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 липня 2023

У Києві затримали 59-річного колишнього викладача однієї зі столичних гімназій, який виправдовував окупантів та називав ворожі обстріли "відповіддю за Донбас".

Про це повідомляють в Київській міській прокуратурі. 

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік надсилав текстові повідомлення, в яких виправдовував й називав правомірною збройну агресію РФ проти України. 

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"У поширюваних повідомленнях чоловік висловлював негативне ставлення до влади в Україні, називав українців фашистами, які не шанують пам'ять воїнів червоної армії та "8 років обстрілювали Донбас", – зазначають в прокуратурі. 

Фото: Toberto/Depositphotos

Підозрюваним виявився колишній викладач київської гімназії, який нині працює охоронцем у навчальному закладі. 

Чоловіку вже повідомили про підозру за фактом вчинення злочину за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). 

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.  

Нагадаємо, на Харківщині засудили художника, який малював листівки для військових РФ.

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