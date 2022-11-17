Прихильник "денацифікації": у Житомирі педагогу-колаборанту заборонили викладати на 10 років

У Житомирі освітянина-колаборанта позбавили права займатися викладацькою діяльністю на 10 років.
Викладач місцевого університету підтримував повномасштабне вторгнення РФ і закликав "денацифікувати" Україну, повідомляє Житомирська обласна прокуратура.
"Прокурори у суді довели, що колабораційною діяльністю у вересні цього року займався викладач одного з університетів Житомира.
Зокрема, перебуваючи у центрі міста після зборів громадської організації, він публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора", – йдеться в повідомленні.
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Чоловік переконував членів цієї громадської організації, що росіяни – "наш братський народ", а "влада Росії робить все, аби допомогти Україні позбутися неонацистських формувань та поновити відносини між нашими країнами".
Засуджений зневажливо висловлювався про Революцію Гідності, називаючи події 2014 року "переворотом", і закликав житомирян "підтримати денацифікацію України".
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За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури викладача визнали винним у підтриманні рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу).
Суд призначив покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.
Також засудженому заборонено обіймати посади в державних і комунальних установах, що пов’язані з навчальною та викладацькою діяльністю строком на 10 років.
Вирок суду вже набрав чинності.
Нагадаємо, у МОН повідомили, що знають майже всі прізвища педагогів-колаборантів на Херсонщині.
Водночас кількість таких освітян "вкрай низька" – лише 1% по Україні і, зокрема, на Херсонщині.
Раніше у Мін’юсті уточнили, кого з освітян в окупації каратимуть за колабораціонізм.
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