Прихильник "денацифікації": у Житомирі педагогу-колаборанту заборонили викладати на 10 років

У Житомирі освітянина-колаборанта позбавили права займатися викладацькою діяльністю на 10 років.

Викладач місцевого університету підтримував повномасштабне вторгнення РФ і закликав "денацифікувати" Україну, повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

"Прокурори у суді довели, що колабораційною діяльністю у вересні цього року займався викладач одного з університетів Житомира.

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Зокрема, перебуваючи у центрі міста після зборів громадської організації, він публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора", – йдеться в повідомленні.

Чоловік переконував членів цієї громадської організації, що росіяни – "наш братський народ", а "влада Росії робить все, аби допомогти Україні позбутися неонацистських формувань та поновити відносини між нашими країнами".

Засуджений зневажливо висловлювався про Революцію Гідності, називаючи події 2014 року "переворотом", і закликав житомирян "підтримати денацифікацію України".

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури викладача визнали винним у підтриманні рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Також засудженому заборонено обіймати посади в державних і комунальних установах, що пов’язані з навчальною та викладацькою діяльністю строком на 10 років.

Вирок суду вже набрав чинності.

Нагадаємо, у МОН повідомили, що знають майже всі прізвища педагогів-колаборантів на Херсонщині.

Водночас кількість таких освітян "вкрай низька" – лише 1% по Україні і, зокрема, на Херсонщині.

Раніше у Мін’юсті уточнили, кого з освітян в окупації каратимуть за колабораціонізм.