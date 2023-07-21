Гематоми, синці та вогнепальне поранення: на Полтавщині чоловіка підозрюють у катуванні дітей

У Кременчуці затримали 38-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння побив двох неповнолітніх дітей співмешканки.
Дітей госпіталізували до лікарні, повідомляють в поліції Полтавської області.
Як зазначають правоохоронці, ввечері 20 липня на лінію 102 подзвонив працівник міського супермаркету. Він повідомив, що до нього по допомогу звернулася малолітня дівчинка, в якої на обличчі та тілі були сліди тілесних ушкоджень.
Правоохоронці з’ясували, що 8-річну дитину та її 6-річного брата побив нетверезий вітчим.
|Фото: Офіс Генерального прокурора
У дітей виявили численні синці, садна та гематоми. У хлопчика також було вогнепальне поранення зап’ястя руки.
"Є об’єктивні підстави вважати, що чоловік не вперше застосовує насильство відносно дітей 29-річної співмешканки", – повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.
Під час обшуків, у квартирі, в якій мешкає родина, слідчі виявили та вилучили пневматичний пістолет.
|Фото: Поліція Полтавщини
Нині постраждалі діти разом з матір’ю перебувають в лікарні, чоловіка затримали.
За фактом катування малолітніх розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 127 КК України). Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора, подія трапилася в багатодітній родині.
"38-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, вимагав у дітей зізнатися у крадіжці грошей. Він побив 8-річну доньку та 6-річного сина своєї співмешканки", – додали в Офісі Генпрокурора.
|Фото: Офіс Генерального прокурора
Речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв у коментарі "УП. Життя" розповів, що в родині чотири дитини, серед яких усі малолітні.
"Родина перебувала на обліку, як та, що опинилася в складних життєвих обставинах. Постраждалі діти зараз з матір’ю в лікарні, з ними ж там перебуває наймолодша дитина, якій кілька тижнів. Ще один хлопчик з бабцею", – додав речник.
Нагадаємо, у Києві винесли вирок чоловіку, що протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки
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