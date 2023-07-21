Як отримати статус члена сім’ї загиблого військового? Пояснює омбудсмен

Статус члена сім'ї загиблого захисника або захисниці надає низку пільг, передбачених законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Про три кроки щодо отримання цього статусу розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Спочатку потрібно зібрати усі необхідні документи. Зокрема:

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свідоцтво про смерть військового (копія) або повідомлення про загибель;

документ, який підтверджує участь загиблого воїна в бойових діях;

постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування.

Інфографіка: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Далі необхідно написати заяву. Для цього з усіма документами варто звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райадміністрації міста проживання.

Інфографіка: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Після цього має прийти відповідне рішення про надання або відмову в статусі члена родини загиблого військового.

"Рішення про відповідний статус приймають органи соціального захисту населення згідно із зареєстрованим місцем проживання протягом місяця від дати подання документів", – повідомляє Дмитро Лубінець.

Інфографіка: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Омбудсмен зазначає, що членами сімей загиблих захисників вважаються:

батьки;

один з членів подружжя, який не одружився вдруге;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повнолітнього віку;

діти, чиї двоє батьків загинули або зникли безвісти;

утриманці загиблого військового, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Раніше ми повідомляли, як українці, які пішли воювати у 2022 році, можуть отримати статус учасника бойових дій.