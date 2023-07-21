Кермує мотоциклом на двох протезах: історія військового, який втратив на війні руку і ногу. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 липня 2023

У Львові проходить реабілітацію 26-річний військовий Роман Василюк, який внаслідок поранення на фронті втратив руку та ногу. 

Нині чоловік вчиться жити з протезами й каже, що в нього виходить, повідомляють в Першому медичному об’єднанні Львова. 

Роман з Житомирщини. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік вирішив доєднатися до армії, щоб захистити не лише країну, а й власну родину – тоді в чоловіка народився син.  

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У війську Роман став водієм-гранатометником. 

Роман Василюк. Усі фото: Перше медичне об'єднання Львова

У медоб’єднанні переповідають, що чоловік об’їздив найгарячіші точки фронту: Троїцьке, Попасну, Лисичанськ, Бахмут. 

Восени Роман отримав поранення. 

"Ногу та руку захисник втратив минулої осені – внаслідок влучення ворожого снаряду. Зачепило тоді всіх довкола, але найважчим був саме Роман", – розповідають в лікарні. 

Сам Роман момент свого поранення пам’ятає до деталей. 

"Я пам’ятаю, що не було чого рятувати. Ноги вже не було, вона в чоботі збоку лежала. Рука звисала на шкірі", – згадує військовий. 

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Чоловіку встановили один з найкращих і водночас найкоштовніших протезів – біонічний

Спочатку чоловіка евакуювали до Дружківки на Донеччині, де лікарі ампутували йому ліві руку та ногу. Далі – реанімація у Дніпрі та тривале лікування у Києві. 

До Львова військовий приїхав, щоб встановити протези. 

"Спеціалісти встановили йому один з найкращих біонічних протезів у світі провідної німецької компанії. Вже на другий день з біонічним протезом Роман зміг самостійно зав'язати собі шнурки", – розповідають в медоб’єднанні. 

Нині чоловік намагається повернутися до звичного життя. Зокрема, вже сів за кермо мотоцикла. 

Роман запевняє, що в металевій руці та нозі "ніяких, скажімо так, перешкод"

"Не так швидко і не так функціонально, але я не бачу ніяких, скажімо так, перешкод. Я можу гратися з дитиною, допомагати дружині. Я можу щось побутове робити на кухні, вдома або біля будинку, можу їздити на машині або мотоциклі", – каже Роман. 

До татової біонічної руки нині вже звик півторарічний син військового – Ігор. Спочатку він її боявся через незвичний звук, а нині ж полюбляє, коли батько дає йому "п’ять"

Раніше ми розповідали історію військового, який вибрався з палаючого танка.

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