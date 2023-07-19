Майже 42°C спеки: у Римі зафіксували температурний рекорд

У столиці Італії Римі зафіксували новий рекорд температури повітря 41,8°C.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на метеорологічну службу.

Міністерство охорони здоров’я країни 18 липня 2023 року оголосило червоне попередження про погоду у 20 із 27 головних міст країни.

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У деяких регіонах країни температура повітря піднялася вище 47°C.

Цього літа Європа бореться з наслідками спекотної погоди. Червень 2023 року був найспекотнішим місяцем за всю 174-річну історію моніторингу температури.

Минулого року спека призвела до понад 61,6 тис. смертельних випадків у 35 європейських країнах і викликала руйнівні лісові пожежі.

Цьогоріч температура може перевищити поточний рекорд Європи у 48,8°C, зафіксований на Сицилії в серпні 2021 року.

Нагадаємо, світ наразі переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. За прогнозами, температура може бути ще більшою. Зокрема, на північному заході Китаю 16 липня температура повітря перевищила 52,2°C.