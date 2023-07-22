В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП

Станом на 22 липня 2023 року в Україні через збройну агресію РФ загинули 496 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Загалом постраждало 1564 дитини. За інформацією ювенальних прокурорів, 1068 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у:

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Донецькій області – 474,

Харківській – 297,

Київській – 129,

Крім того, у Херсонській області – 116 постраждалих, Запорізькій – 97, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 83, Чернігівській – 71 та Луганській – 67.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – пишуть в ОГП.

Натомість, за даними Національного інформаційно бюро, оприлюдненими на платформі "Діти війни", до України вдалося повернути 385 депортованих або незаконно вивезених дітей.

Також ві, що 19 592 дитини були депортовані чи примусово переміщені.

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