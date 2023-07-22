В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП

Станіслав Ткацевіч
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22 липня 2023

Станом на 22 липня 2023 року в Україні через збройну агресію РФ загинули 496 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Загалом постраждало 1564 дитини. За інформацією ювенальних прокурорів, 1068 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у:

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  •       Донецькій області – 474,
  •       Харківській – 297,
  •       Київській – 129,

Крім того, у Херсонській області – 116 постраждалих, Запорізькій – 97, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 83, Чернігівській – 71 та Луганській – 67. 

 Фото: macniak/Depositphotos.com

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – пишуть в ОГП.

Натомість, за даними Національного інформаційно бюро, оприлюдненими на платформі "Діти війни", до України вдалося повернути 385 депортованих або незаконно вивезених дітей.

Також ві, що 19 592 дитини були депортовані чи примусово переміщені.  

Раніше ми розповідали про трагічну загибель немовляти у Вільнянську. 

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