Майже 2 тисячі мертвих пінгвінів опинилися на узбережжі Уругваю. ФОТО

На узбережжі східного Уругваю за останні 10 днів виявили близько 2000 мертвих пінгвінів, пише France24.

Влада заявила, що це не пташиний грип. Тому причина цього явища досі залишається загадкою.

Гинуть в Атлантичному океані молоді особини магеланських пінгвінів. Течії їх відносять до берегів країни.

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"Це смертність у воді. Дев'яносто відсотків – це молоді екземпляри, які прибувають без жирових запасів і з порожніми шлунками", – говорить Кармен Лейзагойен, керівниця департаменту фауни міністерства навколишнього середовища.

Вона також підкреслила, що проби на пташиний грип були негативними.

Цей вид пінгвінів переважно гніздиться на півдні Аргентини. Взимку з південної півкулі вони мігрують на північ у пошуках їжі та теплих вод. Іноді вони можуть досягати берегів бразильського штату Еспіріту-Санту.

Кармен Лейзагоен зазначила, що подібне вимирання відбулося минулого року в Бразилії з невизначених причин.

Фото: Twitter/@TribunaLibreES

"Це нормально, щоб певний відсоток помер, але не ці цифри", – наголошує вона.

Гектор Каймаріс, директор заповідної території Лагуна-де-Роша, повідомив виданню AFP, що він нарахував понад 500 мертвих пінгвінів уздовж 10 кілометрів узбережжя Атлантичного океану.

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Екологи пояснюють збільшення кількості смертей Магелланових пінгвінів надмірним і незаконним виловом.

"З 1990-х і 2000-х років ми почали бачити тварин, яким не вистачає їжі. Ресурси надмірно експлуатуються", – сказав Річард Тесоре з неурядової організації SOS Marine Wildlife Rescue.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як морський леопард полює на пінгвіна.