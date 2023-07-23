У США горила Саллі, яку вважали самцем, народила малюка. ФОТО

Станіслав Ткацевіч
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23 липня 2023

У штаті Огайо співробітники зоопарку були здивовані, коли горила, яку вони чотири роки вважали самцем, народила малюка, пишуть в зоопарку.

Горила Саллі мешкає в Колумбському зоопарку з 2019 року. Але в четвер її виявили з дитиною.

У своєму блозі доглядачі написали, що дитина "здається здоровою" і що Саллі чудова матір.

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"(Народження) було несподіваним, але хвилюючим для команди опікунів і важливим для збереження виду, що перебуває під загрозою зникнення", – написали доглядачі у блозі. 

 Фото: Twitter/Columbus Zoo

Вони зазначили, що Саллі завжди була в доброму гуморі. Через це ніколи не потребувала обстеження, що і призвело до плутанини.

Ніхто нічого не підозрював, поки не побачили, як самець годує свою дитину.

"Важко визначити стать молодших горил", – сказали вони.

У вісім років Саллі була достатньо дорослою, щоб відтворювати потомство, але ще занадто молодою, щоб демонструвати явні ознаки своєї статі. Горили також зазвичай не виявляють ознак вагітності через великий живіт, а дитинчата горил значно менші за людських немовлят.

"Приблизно до восьми років самці та самки приблизно однакового розміру, і вони не мають помітних статевих органів. У самців… їх срібляста спина не розвивається до 12 або пізніше", – написали доглядачі.

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У зоопарку також заявили, що проведуть ДНК-тести, щоб визначити батька.

Саллі живе в загоні, який очолює 39-річний сріблястий Мак, до якого також входять двоє молодших самців Камолі, 10 років, і Джей Джей, 6 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя новонароджених дитинчат під час війни у Київському зоопарку

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