Обстріл Одеси: в департаменті освіти повідомили про пошкодження шкіл і садочків. ФОТО

Станіслав Ткацевіч
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23 липня 2023

Після обстрілу Одеси 23 липня 2023 року постраждало декілька міських освітніх установ. З самої ночі мешканці міста займаються ліквідацією наслідків.  

Всього постраждало декілька міських освітніх установ: 5 садочків, 4 школи, 2 заклади позашкільної освіти, повідомила директорка департаменту освіти Одеси Олена Буйневич.

"Освітяни зночі на роботі, ми робимо все можливе, щоб відновити діяльність закладів, але два надсильно постраждали, памʼятки архітектури, вони стояли неушкодженими з 19 сторіччя, їх нещодавно відремонтували", – додала Олена Буйневич.

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Також обстріл не оминув відремонтовані садочки. Два з них працювали очно. 

 Фото: Олена Буйневич/Facebook

"Жоден заклад освіти Одеси не є військовим обʼєктом, ми готуємо їх до нового навчального року", – наголошує Буйневич. 

Відновлювати освітні заклади освітянам наразі допомагають батьки та волонтери.    

 Фото: Олена Буйневич/Facebook

У ніч на 23 липня росіяни обстріляли Одесу, пошкодивши історичний центр міста. Зокрема було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Також постраждали портова інфраструктура, Будинок вчених, бульвар Жванецького. У Одеській ОВА повідомили, що загалом окупанти пошкодили 25 архітектурних пам’яток

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