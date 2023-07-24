Діти зможуть самостійно звертатися по юридичну допомогу: як це працюватиме

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 липня 2023

З 1 серпня діти, які досягли віку 14 років, зможуть самостійно звертатися за безоплатною юридичною допомогою. 

Зробити це можна буде онлайн, офлайн або телефоном, повідомляє освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

У серпні набирають чинності зміни до законодавства про безоплатну правову допомогу для дітей віком від 14 років. 

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Підлітки зможуть самостійно звертатися по вторинну правову допомогу до бюро правової допомоги, а також матимуть можливість звернутися до суду.

Фото: Valerii_Honcharuk/Depositphotos

Отримати юридичну допомогу можна:  

  • у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги за номером 0-800-213-103 в будні з 8:00 до 18:00 (дзвінки безкоштовні);
  • зателефонувавши через Telegram на номер +380677213103;
  • у телеграм-боті "Безоплатна правова допомога";
  • у найближчому бюро правової допомоги. Адреси можна переглянути тут.

Відповіді щодо цікавих для вас питань можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid.

Раніше ми повідомляли, де і як отримати безкоштовну правову допомогу під час війни. 

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