Діти зможуть самостійно звертатися по юридичну допомогу: як це працюватиме

З 1 серпня діти, які досягли віку 14 років, зможуть самостійно звертатися за безоплатною юридичною допомогою.

Зробити це можна буде онлайн, офлайн або телефоном, повідомляє освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

У серпні набирають чинності зміни до законодавства про безоплатну правову допомогу для дітей віком від 14 років.

Реклама:

Підлітки зможуть самостійно звертатися по вторинну правову допомогу до бюро правової допомоги, а також матимуть можливість звернутися до суду.

Отримати юридичну допомогу можна:

у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги за номером 0-800-213-103 в будні з 8:00 до 18:00 (дзвінки безкоштовні);

зателефонувавши через Telegram на номер +380677213103;

у телеграм-боті " Безоплатна правова допомога ";

у найближчому бюро правової допомоги. Адреси можна переглянути тут

Відповіді щодо цікавих для вас питань можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid.

Раніше ми повідомляли, де і як отримати безкоштовну правову допомогу під час війни.

Реклама: