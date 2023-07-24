Діти зможуть самостійно звертатися по юридичну допомогу: як це працюватиме

З 1 серпня діти, які досягли віку 14 років, зможуть самостійно звертатися за безоплатною юридичною допомогою.
Зробити це можна буде онлайн, офлайн або телефоном, повідомляє освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
У серпні набирають чинності зміни до законодавства про безоплатну правову допомогу для дітей віком від 14 років.
Підлітки зможуть самостійно звертатися по вторинну правову допомогу до бюро правової допомоги, а також матимуть можливість звернутися до суду.
|Фото: Valerii_Honcharuk/Depositphotos
Отримати юридичну допомогу можна:
- у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги за номером 0-800-213-103 в будні з 8:00 до 18:00 (дзвінки безкоштовні);
- зателефонувавши через Telegram на номер +380677213103;
- у телеграм-боті "Безоплатна правова допомога";
- у найближчому бюро правової допомоги. Адреси можна переглянути тут.
Відповіді щодо цікавих для вас питань можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid.
Раніше ми повідомляли, де і як отримати безкоштовну правову допомогу під час війни.
Читайте також: Корисні Telegram-боти: куди "здавати" ворога, де шукати допомогу? Список Мінцифри