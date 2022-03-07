Де і як отримати безкоштовну правову допомогу під час війни?

Українці під час війни можуть у дистанційному режимі отримати безкоштовну консультацію з юристом або ж допомогу у зверненні до суду.

Центр громадського здоров'я радить звертатися до Координаційного центру надання правової допомоги.

✅Отримати консультацію можна безкоштовно. Для цього є єдиний телефонний номер – 0 800 213 103. Дзвінки в межах України також є безоплатними.

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✅Також правову допомогу можна отримати за допомогою мобільного додатку "Безоплатна правова допомога". Щоб завантажити його на Google Play чи App Store, переходьте за посиланням.

Kagenmi/Depositphotos

✅Ще один застосунок, де можна отримати безоплатну правову допомогу – "Твоє право". Щоб завантажити його, натисніть тут.

✅ Також існують чат-боти у месенджерах, де вас можуть безкоштовно проконсультувати з юридичних питань.

Щоб розпочати консультацію у Telegram, перейдіть за посиланням

Щоб розпочати консультацію у Viber, перейдіть за посиланням.

✅Крім того, ви можете отримати консультацію у кабінеті клієнта на сайті системи "Безкоштовна правова допомога". Для цього перейдіть за посиланням.

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Також варто скористатися БПД, якщо вам потрібна допомога у зверненні до суду. Для цього у вас має бути кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Ознайомитись із видами безоплатної вторинної правової допомоги, категоріями осіб, які мають на неї право, та переліком необхідних документів можна у розділі "Безоплатна вторинна правова допомога".

✅ правові консультації також можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid.

Зазначимо, що на заході України деякі місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги все ще працюють у штатному режимі. Дізнатися адреси і контакти можна за посиланням.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації склали перелік корисних чат-ботів у період війни, де можна "здавати" ворога, а також волонтерити чи шукати допомогу з житлом, ліками або транспортом.

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