У Києві 22 липня зафіксували черговий рекорд за кількістю опадів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 липня 2023

У Києві в суботу, 22 липня, випала рекордна для цього дня кількість опадів.  

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, протягом доби 22 липня у столиці зафіксували рекордну кількість опадів – 29,9 мм. 

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Попередній рекорд для цього дня був зафіксований у 2007 році, коли випало 28,4 мм опадів. 

Фото: Alexeynovo/Depositphotos

Раніше ми повідомляли, що в Києві метеорологи зафіксували рекордну кількість опадів протягом 7 липня.

Тоді у двох районах виникли локальні підтоплення у Голосіївському та Печерському районах.

Також рівень води у Києві підіймався 8 травня, коли низка низинних територій були затопленими на 45 см. 

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