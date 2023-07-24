У Києві 22 липня зафіксували черговий рекорд за кількістю опадів

У Києві в суботу, 22 липня, випала рекордна для цього дня кількість опадів.
Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції, протягом доби 22 липня у столиці зафіксували рекордну кількість опадів – 29,9 мм.
Попередній рекорд для цього дня був зафіксований у 2007 році, коли випало 28,4 мм опадів.
|Фото: Alexeynovo/Depositphotos
Раніше ми повідомляли, що в Києві метеорологи зафіксували рекордну кількість опадів протягом 7 липня.
Тоді у двох районах виникли локальні підтоплення у Голосіївському та Печерському районах.
Також рівень води у Києві підіймався 8 травня, коли низка низинних територій були затопленими на 45 см.
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