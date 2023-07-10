У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 липня 2023

У Києві протягом доби 7 липня метеорологи зафіксували рекордну кількість опадів. 

Попередній рекорд був встановлений 45 років тому, повідомляють в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Протягом доби 7 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 51,9 мм. 

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Це значення на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник, який був зафіксований в 1978 році.

Фото: bond.aruke25/Depositphotos

Нагадаємо, через залпову зливу в Києві 7 липня у двох районах виникли локальні підтоплення у Голосіївському та Печерському районах.

Також рівень води у Києві підіймався 8 травня, коли низка низинних територій були затопленими на 45 см.

Раніше ми повідомляли, що червень 2023 року став найспекотнішим місяцем за історію спостережень, а 4 липня 2023-го – найтепліший день на планеті. 

Також протягом 30 років спостережень з космосу науковці встановили, що глобальний рівень моря зріс на 9,1 см. 

За словами вчених, танення льодовиків в Антарктиді може призвести до похолодання в Європі. 

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