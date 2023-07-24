У Секторі Газа знайшли поховання римської доби з мінімум 125-ма гробницями

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 липня 2023

У Секторі Газа під час археологічних розкопок 23 липня на римському кладовищі, якому близько двох тисяч років, розкопали поховання зі щонайменше 125 гробницями. 

Про це повідомляє Reuters з посилання на Міністерство старожитностей частково визнаної Палестини. 

Під час розкопок археологи знайшли два рідкісних свинцевих саркофаги та щонайменше 125 гробниць зі скелетами, більшість з яких "майже неушкоджені". 

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"Це вперше, коли в Палестині виявили кладовище, яке налічує 125 могил, і вперше в Газі, коли знайшли саркофаги зі свинцю", – повідомив дослідник Французької школи біблійних та археологічних досліджень Фадель Аль-Аутул, чия організація слідкує за розкопками. 

Фото: ARAB NEWS

За його словами, один із двох саркофагів прикрашений зображеннями винограду, а інший – дельфінами. 

"Це безпрецедентно. Це поглиблює палестинське коріння й свідчить про те, що воно сягає тисячоліть", — сказав Джамаль Абу Рейда, генеральний директор Міністерства старожитностей Гази.

Фото: ARAB NEWS

Зазначається, що палестинська територія була важливим торговим місцем з часів стародавніх єгиптян та чужинців, описаних в Біблії.

Кладовище виявили в лютому 2022 року під час будівельних робіт. Після цього на місці почали археологічні роботи, які довелося зупинити через брак фінансування. 

Нагадаємо, поблизу Стоунхенджа археологи розкопали кладовище з курганами. 

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