Побув на волі 2 місяці: у Кривому Розі дали 8 років в'язниці чоловіку, який намагався зґвалтувати неповнолітню

У Кривому Розі визнали винним місцевого жителя, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину.

Його засудили до 8 років позбавлення волі, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Як встановило слідство, у квітні цього року поблизу одного з міських парків чоловік побачив 16-річну дівчину й почав її переслідувати.

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Коли він наздогнав неповнолітню, то повалив її на землю й, застосувавши силу, намагався зґвалтувати.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На захист дівчини стали перехожі, які почули її крики. Люди зателефонували до поліції.

Правоохоронці встановили, що нападник – раніше судимий. Чоловік провів за ґратами 9 років за скоєні злочини проти статевої свободи та недоторканості.

Під час розгляду справи в суді чоловік визнав свою вину.

Його засудили за зґвалтування (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України) й призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Речниця прокуратури Дніпропетровської області в коментарі "УП. Життя" розповіла, що чоловіку 29 років. Цього року він вийшов на волю після відбування попереднього покарання.

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"На волі він пробув 2 місяці", – додали в прокуратурі.

Нагадаємо, у Хмельницькому суд дав 14 років в’язниці хлопцю, який зґвалтував і вбив 16-річну дівчину.