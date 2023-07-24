Як військовим придбати квиток на потяг зі спецрезерву: пояснили в УЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 липня 2023

Військовослужбовці, які їдуть у відрядження чи відпустку, можуть придбати квитки зі спецрезерву. 

Для армійців заброньовані щонайменше 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі, повідомляють в "Укрзалізниці". 

Для того, щоб придбати квитки з "військової" броні потрібно: 

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 звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури, або зателефонувати на гарячу лінію контактного центру УЗ: 0 800 503 222;

 у військовій комендатурі пасажиру потрібно буде пред'явити військовий квиток та документ, який підтверджує необхідність здійснити поїздку (посвідчення про відрядження, відпускний квиток), після чого йому мають видати талон на придбання квитка;

 талон потрібно предʼявити касиру у касі на вокзалі й придбати квиток.

Фото: Jim_Filim/Depositphotos

"Спеціальна бронь на місця знімається за 6 годин до відправлення поїзда", – пишуть в компанії.

В УЗ зазначають, що якщо в місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури, скористатись спеціальною бронню можна також у всіх касах за предʼявлення військового проїзного документа, який дає право на безкоштовну поїздку.

"У разі, якщо всі заброньовані квитки будуть розібрані, ми готові шукати можливості перевезти військовослужбовців в індивідуальному порядку", – додають в УЗ. 

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У такому випадку можна звернутися на спеціальну гарячу лінію за номером 0 800 503 222

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запустила перші жіночі купе.

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