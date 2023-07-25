Полярники показали зимові світанки на станції "Вернадський". ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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25 липня 2023

В Україні в розпалі – літо, у цей же період в Антарктиці триває зима. Сонце там невисоко піднімається над горизонтом та за кілька годин ховається знову. 

Полярники Національного антарктичного наукового центру показали фото, як сонце "малює" неймовірні кольори в небі над антарктичною станцією "Вернадський".

"У такому положенні світлу треба пройти довший шлях до поверхні, ніж коли сонце високо над горизонтом, тож кольори розсіюються інакше. "Короткі" сині хвилі поступаються місцем "довгим" червоним, і з рухом сонця змінюється палітра", – пояснюють науковці.

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Колір, за словами полярників, залежить також від наповненості повітря різними часточками: вологою, кристаликами льоду, пилом тощо. Чим насиченішою, наприклад, вологішою, є атмосфера, тим глибшими будуть кольори навколо.

 Зимовий світанок на Антарктиці. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Особливі антарктичні хмари також впливають на палітру барв неба біля "Вернадського". Так, як і підстильна поверхня навколо, тобто сніг, морський лід або чиста вода, від якої теж відбиваються сонячні промені.

 Світанок на станції "Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Ось такий секрет красивих зимових світанків на фото", – наголошують полярники.

 Неймовірна палітра кольорів на зимовому небі Антарктики. Фото: Національний антарктичний науковий центр

 Небо на станції "Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

 Зимовий світанок на Антарктиці. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, полярники показали фото унікального природного явища: "перламутрових хмар" та рожевого "НЛО" над станцією "Академік Вернадський".

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