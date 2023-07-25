Як за 28 днів перейти на українську: cтартує безкоштовний онлайн-курс з вивчення мови

В Україні запустять безкоштовний онлайн-курс з вивчення української мови.

Ініціатива стартує 7 серпня в рамках всеукраїнського проєкту "Єдині", повідомляє Київська міська рада.

Проєкт передбачає 28 днів підтримки переходу на українську мову.

Реклама:

За словами організаторів ініціативи, амбасадором серпневого курсу став олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики, шестиразовий чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Мова на часі, це наша зброя. Я перейшов на українську, як і багато моїх знайомих, 24 лютого. Почав українською вести соцмережі, запроваджував години спілкування з друзями, споживав виключно український контент", – розповів Олег Верняєв.

Він каже, що у повсякденному спілкуванні може робити помилки. І це, на його думку – нормально.

Ініціатива передбачає:

граматичний курс української мови;

спеціальні рекомендації від амбасадора курсу.

Форма реєстрації – на сайті проєкту.

Проєкт вже діє 15 місяців. За результатами його діяльності 98 тисяч учасників заговорили українською мовою.

Розмовні клуби ініціативи працюють у 25 містах України та за кордоном: у Любліні, Варшаві, Роттердамі, Вільнюсі, Гельсінкі, Празі та на Кіпрі. До них долучилися 35 членів команди, 335 учителів, 500 волонтерів.

Реклама:

Нагадаємо, 57% українців з початку повномасштабного вторгнення РФ стали більше говорити або повністю перейшли на українську мову.