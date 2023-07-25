Як за 28 днів перейти на українську: cтартує безкоштовний онлайн-курс з вивчення мови

В Україні запустять безкоштовний онлайн-курс з вивчення української мови.
Ініціатива стартує 7 серпня в рамках всеукраїнського проєкту "Єдині", повідомляє Київська міська рада.
Проєкт передбачає 28 днів підтримки переходу на українську мову.
За словами організаторів ініціативи, амбасадором серпневого курсу став олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики, шестиразовий чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.
|Фото: michaklootwijk/Depositphotos
"Мова на часі, це наша зброя. Я перейшов на українську, як і багато моїх знайомих, 24 лютого. Почав українською вести соцмережі, запроваджував години спілкування з друзями, споживав виключно український контент", – розповів Олег Верняєв.
Він каже, що у повсякденному спілкуванні може робити помилки. І це, на його думку – нормально.
Ініціатива передбачає:
- граматичний курс української мови;
- спеціальні рекомендації від амбасадора курсу.
Форма реєстрації – на сайті проєкту.
Проєкт вже діє 15 місяців. За результатами його діяльності 98 тисяч учасників заговорили українською мовою.
Розмовні клуби ініціативи працюють у 25 містах України та за кордоном: у Любліні, Варшаві, Роттердамі, Вільнюсі, Гельсінкі, Празі та на Кіпрі. До них долучилися 35 членів команди, 335 учителів, 500 волонтерів.
Нагадаємо, 57% українців з початку повномасштабного вторгнення РФ стали більше говорити або повністю перейшли на українську мову.
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