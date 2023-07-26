В Австралії волонтери рятують десятки китів, які викинулись на берег пляжу. ВІДЕО

В Австралії близько сотні китів викинулися на берег пляжу. Понад 50 з них – загинуло.

Волонтери активно працювали над тим, щоб врятувати решту, повідомляє AP.

Інцидент трапився на пляжі біля міста Олбані, що знаходиться на півдні від міста Перт – столиці штату Західна Австралія.

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Спочатку тварин помітили вранці 25 липня біля пляжу Чейнс. Після обіду, ближче до 16:00 за місцевим часом, значна ділянка берегової лінії вже була вкрита китами.

Міністр навколишнього середовища Західної Австралії Ріс Вітбі сказав, що "усе це дуже сумно", оскільки невідомо, чому відбувається подібне явище.

"Те, що ми бачимо, надзвичайно жахливо і сумно. Це просто жахлива трагедія", – сказав він журналістам.

За його словами, 52 кити вже загинули Нині волонтери роблять все можливе, щоб врятувати 45 тварин, які вижили.

"Люди прагнуть зробити все можливе, щоб врятувати якомога більше китів", – сказав Вітбі.

Кити, які викинулись на берег австралійського пляжу. Фото: Cheynes Beach Caravan Park

Департамент біорізноманіття, охорони та пам’яток штату Західна Австралія створив нічний табір для спостереження за китами.

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Керівник департаменту Пітер Хартлі розповів, що волонтери намагалися повернути живих китів у воду та спонукати їх пливти самостійно.

"Ми оптимістично налаштовані, що врятуємо стільки, скільки зможемо", – сказав Хартлі.

До команди, яка надає допомогу китам, також входять ветеринари місцевого зоопарку та експерти з морської фауни. Для роботи вони використовують спеціалізовану техніку.

Сотні волонтерів також запропонували допомогу.

На відеозаписах з дрона, які оприлюднені департаментом, видно як кити перед тим, як викинутися на берег, збираються докупи та утворюють форму серця.

Кити, що прямують до пляжу в Австралії. Фото: Cheynes Beach Caravan Park

Науковиця з дикої природи Університету Маккуорі Ванесса Піротта сказала, що кадри, зроблені дроном, можуть свідчити про те, що кити дезорієнтувалися. Утім, точні причини явища залишаються незрозумілими.

"Факт того, що вони були скупчені в одній зоні та цікаво поводилися, часом оглядаючись навколо, говорить про те, що відбувається щось інше, чого ми просто ще не знаємо", – сказала вона.

При цьому Піротта вважає малоймовірним те, що кити у такий спосіб намагалися втекти від хижака.

Фахівці з дикої природи сказали, що незвичайна поведінка тварин може бути показником стресу або хвороби. Кити, за їхніми словами, є дуже соціальними тваринами.

Нагадаємо, подібний інцидент трапився у Шотландії, коли понад 50 китів-гринд, масово викинулися на берег.