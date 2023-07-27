Російська дипломатка родом з України пішла з посольства РФ і засвітилася у кулінарному конкурсі в Уругваї

В Уругваї колишня російська дипломатка, яка народилася в Запоріжжі, виграла кулінарний конкурс.

Катерина Германович до 2022 року працювала у посольстві РФ в Уругваї, а звільнилась після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після звільнення жінка зайнялася випічкою й виграла кулінарний конкурс, повідомляють в AFP.

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В інтерв’ю журналістам Катерина розповіла, що перекваліфікувалась в кулінара і перемогла у кулінарному конкурсі Bake Off Uruguay.

Катерина Германович. Усі фото з Instagram

Жінка народилась в Запоріжжі, але в дитячому віці разом з батьками та сестрами переїхала до Росії. У Москві вона здобула дипломатичну освіту та почала будувати дипломатичну кар'єру в МЗС РФ.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну Катерина працювала на посаді консула в найбільшому уругвайському місті Монтевідео.

У березні 2022 року Германович написала заяву на звільнення.

Нині Катерина чекає третю дитину від камерунського футболіста Алена Йомбі, а також планує відкрити відділ десертів в одному з ресторанів Монтевідео.

За словами Катерини, повертатись до Росії вона не планує.

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Жінка стала переможницею конкурсу Bake Off Uruguay з призовим фондом близько 16 тисяч доларів

У коментарі "УП. Життя" Катерина Германович розповіла, що в Уругваї живе останні 11 років, 10 з яких працювала в посольстві РФ.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Катерина перебувала в декретній відпустці. Жінка мала повернутися на дипломатичну службу на початку березня 2022 року, коли б її молодшому сину виповнилося півтора року.

"Я зрозуміла, що не хочу продовжувати працювати та повертатися в Росію, тому відмовилася від усіх своїх "імунітетів" й залишилася жити в Уругваї.

У мене є старший син, який також засуджує війну й не хоче повертатися в Росію, щоб не бути мобілізованим", – розповідає вона.

За словами Катерини, переможним на конкурсі став рецепт українського медівника

Жінка розповіла, що частина її родини нині проживає на тимчасово окупованому росіянами півострові.

"Для мене військові дії є провалом дипломатії. Крим має бути частиною України. Від початку війни у 2014 році я не їздила ані в Україну, ані в Крим.

Я допомагаю своїм рідним в Україні, з якими ми підтримуємо зв’язок. Деякі перестали зі мною спілкуватися через те, що я представляла інтереси країни-агресорки", – додала Катерина.

Уродженка Запоріжжя також зазначила, що має російський паспорт, тому поки не отримає уругвайське громадянство, не зможе в'їхати в Україну.

Раніше в німецькому місті Аугсбург зоозахисники влаштували акцію "Росія нас потопила".