МОН заблокувало видачу дипломів понад 450 випускникам, які не склали ЗНО

Міністерство освіти і науки України заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 здобувачам, які не складали ЗНО.

Студенти отримають можливість узяти перерву у навчанні та завершити здобуття освіти наступного року, якщо виконають усі необхідні вимоги, кажуть у відомстві.

У МОН пояснили, що лише ЗНО дозволяє оцінити, наскільки абітурієнти готові для успішного опанування освітніх програм вишів.

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"Однак останніми роками почала набирати популярності тенденція, яка у побуті відома як "польський вступ". Цей "механізм" полягає у тому, що спочатку вступник зараховується до іноземного закладу освіти, а після року навчання, яке у деяких випадках відбувалося навіть без виїзду за кордон, поновлюється до закладу вищої освіти в Україні на старший курс", – розповідають у відомстві.

МОН заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 здобувачам, які не складали ЗНО

Така схема дозволяла "обійти" ЗНО, а іноді й обмеження, встановлені стандартами вищої освіти.

У 2019 році внесли зміни до Закону України "Про вищу освіту", який доповнили нормою про те, що у разі поновлення на певну освітню програму вступник повинен виконати ті ж вимоги, що й інші здобувачі освіти. Вступнику потрібно мати відповідні результати ЗНО, якщо це передбачав вступ на освітню програму, відповідні результати творчого конкурсу або фахового іспиту.

У МОН розповідають, що деякі заклади вищої освіти почали обманювати абітурієнтів і студентів, рекламуючи вступ і навчання без результатів ЗНО.

"Є випадки поновлення здобувачів, які або взагалі не мають результатів ЗНО, або намагалися його скласти, але не склали з необхідними результатами", – говорять у МОН.

У відомстві наголошують, що це зокрема стосується студентів, чиї майбутні професії впливатимуть на добробут і здоров’я українців, зокрема юристів та медиків.

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"Саме тому МОН після 4 років набуття чинності відповідною нормою Закону заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 здобувачам, які не відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту", – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, під час основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році 90 учасників виключили із тимчасових екзаменаційних центрів за порушення.