На Полтавщині чоловіки тягнули прив'язаного собаку за мотоциклом: зоозахисники подали заяву

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 липня 2023

На Полтавщині двоє чоловіків прив'язали великого собаку до мотоцикла та тягли за собою.

Знущання помітили жительки села Дубина 16-го липня, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

"Очевидиці здійняли галас і зупинили чоловіків. Виявилося, що останні купили тварину у місцевої мешканки та планували дотягти собаку до іншого села за сім кілометрів!" – кажуть зоозахисники.

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Пес отримав множинні глибокі садна та рани на лапах, пережив страх і стрес, а кігті були стерті до крові.

 Фото: UAnimals

Тварину вилучили та передали волонтерам Олені Мирополець та Андрію Драгану в Полтаву, де їй надали ветеринарну допомогу.

А зоозахисниця Анжеліка Семиволос подала в поліцію заяву на кривдників тварини.

"UAnimals також долучається та подає заяву на власницю собаки, аби притягнути її до відповідальності, щоб тварину їй не повернули.

Наразі триває слідство, а ми пильно слідкуватимемо за справою та триматимемо вас у курсі", – кажуть зоозахисники.

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В UAnimals додають, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження про жорстоке поводження з твариною.

Поліція Полтавщини повідомила "Українській правді. Життя", що особи кривдників встановили, і наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 Статті 299 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше UAnimals просили поліцію перевірити звіринець на Полтавщині, де лев вкусив відвідувача. Тварини перебувають у жахливих умовах, а з левенятами раніше надавались фотопослуги.

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