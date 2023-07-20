Киянку звинувачують у жорстокому поводженні із собакою: зоозахисники подадуть до поліції

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 липня 2023

В Києві мешканка житлового комплексу "Нова Англія" кричала та стискала свою маленьку собаку. Її поведінку зняли мешканці будинку, виклали у чат ЖК та викликали правоохоронців.

Потім кадри розповсюдили різні зоозахисні організації, зокрема UAnimals.

Оскільки правоохоронці відмовились відкривати справу, благодійна організація UAnimals планує подавати заяву до поліції за жорстоке поводження з твариною.

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Зоозахисники додали відео, на якому видно, як жінка Ельнара біжить за собакою Тіфані по тротуару та кричить на неї. 

 Скриншот з відео

Коли власниці вдалось піймати чотирилапого вихованця, тварина гучно завила, але жінка не припинила знущання.

У соцмережах дівчина заявила, що тварина є її власністю й вона буде вирішувати, як з нею поводитись.

"Сьогодні я гуляла з подругою і з Тіффані на території свого ЖК, і так як Тіффа у мене гуляє без повідка, вона часто тікає гуляти від мене подалі", – описує Ельнара у соцмережах.

 Скриншот її "заяви"

Жінка поскаржилася, що сусідам нібито немає що робити серед тижня.

"Я повторю ще раз: мій собака не потребує вашої допомоги і живе краще, ніж ви всі разом узяті", – заявляє жінка.

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У зоозахисній організації нагадують, що у разі ситуації, де ви стали очевидцем жорстокого ставлення до тварин, треба викликати поліцію та писати заяву.

"Ми не розуміємо, як в цивілізованому суспільстві досі можливе таке жахливе ставлення до тварин та закликаємо поліцію відреагувати та діяти згідно із законодавством!

Шкода, що тварину купити можна, а людяність – НІ!", – додають в UAnimals.

Нагадаємо, нещодавно у столиці поліціянти викрили чоловіка, який скоїв насильство над собакою в парку Дарницького району.

Також правоохоронці розслідують справу проти керівництва дельфінарію "Немо" після зйомок блогерок з морськими котиками у номері готелю.

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