Тварини поранені та лежать у бруді: UAnimals просять поліцію перевірити звіринець на Полтавщині

Зоозахисники UAnimals вимагають у поліції перевірити контактний зоопарк у селищі Котельва на Полтавщині через погані умови для тварин.
29 червня у ЗМІ з’явилася інформація, що у приватному зоопарку в селищі Котельва лев вкусив чоловіка.
Зоозахисники поїхали до звіринця та розповіли, що тварини утримуються у жахливих умовах, бруді, без належного медичного догляду.
"Зоозахисники побували в цьому звіринці та побачили на власні очі в яких умовах живуть тварини.
Якщо коротко – в багні та фекаліях. Деякі тварини травмовані, мають відкриті рани, деякі замість хатки чи схованки мають дерев'яний ящик. П'ють з калюж та лежать у грязюці", – пише UAnimals.
|Усі фото: UAnimals
Також зоозахисники кажуть, що контактний зоопарк надавав фотопослуги з левенятами всупереч закону.
За їхніми даними, раніше можна було робити фото з левенятами, а зараз їх "виміняли на оленів та верблюда".
|UAnimals вимагає у поліції перевірити контактний зоопарк у селищі Котельва на Полтавщині
"У статті інтернет-видання "Полтавщина" зазначено, що на території готельно-розважального комплексу "Сапфір" знаходиться власний зоопарк, в якому мешкають різні тварини в тому числі й леви.
Нагадаємо, що це порушення закону! Утримання диких тварин та птахів у закладах громадського харчування та відпочинку заборонено!" – наголошує UAnimals.
|За словами зоозахисників, тварин утримують в жахливих умовах
Зоозахисники кажуть, що подали заяву в поліцію. Але правоохоронці Полтавської області повідомили "УП. Життя", що такої заяви не надходило.
Єдине провадження щодо звіринця, яке відображається у базі даних, стосується інциденту з левом, сказав речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.
Водночас зоозахисники запевнили УП. Життя, що подали заяву ще 7 липня.
|Також раніше у звіринці дозволяли фотографуватися з левенятами
UAnimals просить поліцію перевірити звіринець та розпочати досудове розслідування.
|Раніше у цьому зоопарку лев вкусив відвідувача
Нагадаємо, у зоопарку на Київщині левенят також використовували як "реквізит" для фото.
|Зоозахисники вимагають відкрити кримінальне провадження
Також раніше ми пояснювали, чим небезпечні контактні зоопарки.
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