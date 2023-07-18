Тварини поранені та лежать у бруді: UAnimals просять поліцію перевірити звіринець на Полтавщині

Зоозахисники UAnimals вимагають у поліції перевірити контактний зоопарк у селищі Котельва на Полтавщині через погані умови для тварин.

29 червня у ЗМІ з’явилася інформація, що у приватному зоопарку в селищі Котельва лев вкусив чоловіка.

Зоозахисники поїхали до звіринця та розповіли, що тварини утримуються у жахливих умовах, бруді, без належного медичного догляду.

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"Зоозахисники побували в цьому звіринці та побачили на власні очі в яких умовах живуть тварини.

Якщо коротко – в багні та фекаліях. Деякі тварини травмовані, мають відкриті рани, деякі замість хатки чи схованки мають дерев'яний ящик. П'ють з калюж та лежать у грязюці", – пише UAnimals.

Усі фото: UAnimals

Також зоозахисники кажуть, що контактний зоопарк надавав фотопослуги з левенятами всупереч закону.

За їхніми даними, раніше можна було робити фото з левенятами, а зараз їх "виміняли на оленів та верблюда".

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UAnimals вимагає у поліції перевірити контактний зоопарк у селищі Котельва на Полтавщині

"У статті інтернет-видання "Полтавщина" зазначено, що на території готельно-розважального комплексу "Сапфір" знаходиться власний зоопарк, в якому мешкають різні тварини в тому числі й леви.

Нагадаємо, що це порушення закону! Утримання диких тварин та птахів у закладах громадського харчування та відпочинку заборонено!" – наголошує UAnimals.

За словами зоозахисників, тварин утримують в жахливих умовах

Зоозахисники кажуть, що подали заяву в поліцію. Але правоохоронці Полтавської області повідомили "УП. Життя", що такої заяви не надходило.

Єдине провадження щодо звіринця, яке відображається у базі даних, стосується інциденту з левом, сказав речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Водночас зоозахисники запевнили УП. Життя, що подали заяву ще 7 липня.

Також раніше у звіринці дозволяли фотографуватися з левенятами

UAnimals просить поліцію перевірити звіринець та розпочати досудове розслідування.

Раніше у цьому зоопарку лев вкусив відвідувача

Нагадаємо, у зоопарку на Київщині левенят також використовували як "реквізит" для фото.

Зоозахисники вимагають відкрити кримінальне провадження

Також раніше ми пояснювали, чим небезпечні контактні зоопарки.