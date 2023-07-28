У Києві хлопчику з аутизмом заборонили відвідувати розважальний атракціон

Киянка Ганна Ільїна поскаржилась в соцмережах на роботу одного з розважальних центрів столиці. У закладі, за її словами, відмовили у повноцінному дозвіллі її 5-річному сину з розладами аутичного спектра.

Інцидент трапився 22 липня. Про це жінка повідомила у Facebook.

"Ми повели сина у розважальний центр "Neopolis indoor themepark". Моя дитина має РАС і повноцінно не розмовляє, але добре розуміє основні правила, інструкції та як варто поводити себе на батутах, бо часто стрибає на них", – розповіла мама хлопчика.

Реклама:

Її син на той момент був трохи перезбуджений від великої кількості розваг, тому коли інструкторка на вході до батутів почала розповідати правила поводження, часто відволікався на інші атракціони.

Батьки пояснили, що у дитини аутизм і така поведінка притаманна людям з цим діагнозом. Попросили повторити кілька разів простими короткими фразами та були не проти розповісти інформацію самостійно.

Інструкторка відповіла, що мусить з кимось "порадитись". Після того сказала, що вони не можуть пустити дитину на атракціон, бо він не розуміє правил.

"А чи уважно слухали правила тодлери (діти віком від 1,5 до 4 років – ред.), які стрибали поруч з печивом в руках? Сумніваюсь. Упевнена, що такий "вердикт" нам винесли виключно після того, як я сказала про діагноз", – додала Ганна.

Батьки намагалися домовитись з інструкторами, пропонували супровід сина під час стрибків. Просили їх побути поруч з дитиною. Та їм відмовили, і вони змушені були піти додому.

"Звісно, у дитини сталася істерика. А як би зреагувала нормотипова дитина, коли їй показали найбажанішу річ і потім заборонили нею користуватися? Думаю, так само", – зазначила жінка.

Реклама:

Поки чоловік заспокоював дитину в машині, вона ще раз пішла у розважальний центр для розмови з адміністратором. Їй запропонували "компенсацію": декілька квитків на інші атракціони.

Cин Ганни Ільїної. Фото: Ганна Ільїна

"Звісно, ніяка матеріальна компенсація мені не потрібна. Як будь-яка мама дитини з особливостями розвитку я хочу, щоб мій син на рівні з іншими відвідував подібні заклади", – наголосила мати дитини.

У коментарі "УП. Життя" Ганна розповіла, що інструкторка на вході, коли трапився інцидент, розповідала дитині "якісь банальні речі", на зразок: "не можна стрибати на інших".

"Вона перепитала "ти зрозумів?", на що він промовчав. З цього і почалось (заборона стрибати на батутах – ред.). Думаю, якби я була байдужа до їхніх правил і просто попросила сина кивнути, проблеми б не було і ніхто нічого навіть не помітив", – розмірковує жінка.

Вона додає, що просила адміністратора про розмову з інструкторкою, яка заборонила її сину стрибати на батуті. Їй відмовили, посилаючись на те, що це заборонено правилами закладу.

Команда "Neopolis" публічно зреагувала на допис Ганни в соцмережах.

"Ми не хотіли образити або викликати негативні емоції у вашої дитини та родини. Запевняємо вас, що наші співробітники керуються виключно правилами безпечного перебування на атракціонах, приймаючи рішення щодо можливості відвідування того чи іншого атракціону", – написали вони.

За їхніми словами, батько хлопчика відмовився самостійно проводити інструктаж дитині та спілкуватися з адміністрацією.

Вони пишуть, що запропонували подружжю супроводжувати дитину на атракціоні, та вони відмовилися.

"Приносимо вибачення за даний інцидент", – також зазначили працівники розважального центру.

Нагадаємо, нещодавно охоронець столичного ярмарку "Всі.Свої" вивів з території підлітка з аутизмом, який "ходив і засмучував людей цим".