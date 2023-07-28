У Києві хлопчику з аутизмом заборонили відвідувати розважальний атракціон

Киянка Ганна Ільїна поскаржилась в соцмережах на роботу одного з розважальних центрів столиці. У закладі, за її словами, відмовили у повноцінному дозвіллі її 5-річному сину з розладами аутичного спектра.
Інцидент трапився 22 липня. Про це жінка повідомила у Facebook.
"Ми повели сина у розважальний центр "Neopolis indoor themepark". Моя дитина має РАС і повноцінно не розмовляє, але добре розуміє основні правила, інструкції та як варто поводити себе на батутах, бо часто стрибає на них", – розповіла мама хлопчика.
Її син на той момент був трохи перезбуджений від великої кількості розваг, тому коли інструкторка на вході до батутів почала розповідати правила поводження, часто відволікався на інші атракціони.
|Фото: wavemoviesmw/Depositphotos
Батьки пояснили, що у дитини аутизм і така поведінка притаманна людям з цим діагнозом. Попросили повторити кілька разів простими короткими фразами та були не проти розповісти інформацію самостійно.
Інструкторка відповіла, що мусить з кимось "порадитись". Після того сказала, що вони не можуть пустити дитину на атракціон, бо він не розуміє правил.
"А чи уважно слухали правила тодлери (діти віком від 1,5 до 4 років – ред.), які стрибали поруч з печивом в руках? Сумніваюсь. Упевнена, що такий "вердикт" нам винесли виключно після того, як я сказала про діагноз", – додала Ганна.
Батьки намагалися домовитись з інструкторами, пропонували супровід сина під час стрибків. Просили їх побути поруч з дитиною. Та їм відмовили, і вони змушені були піти додому.
"Звісно, у дитини сталася істерика. А як би зреагувала нормотипова дитина, коли їй показали найбажанішу річ і потім заборонили нею користуватися? Думаю, так само", – зазначила жінка.
Поки чоловік заспокоював дитину в машині, вона ще раз пішла у розважальний центр для розмови з адміністратором. Їй запропонували "компенсацію": декілька квитків на інші атракціони.
|Cин Ганни Ільїної. Фото: Ганна Ільїна
"Звісно, ніяка матеріальна компенсація мені не потрібна. Як будь-яка мама дитини з особливостями розвитку я хочу, щоб мій син на рівні з іншими відвідував подібні заклади", – наголосила мати дитини.
У коментарі "УП. Життя" Ганна розповіла, що інструкторка на вході, коли трапився інцидент, розповідала дитині "якісь банальні речі", на зразок: "не можна стрибати на інших".
"Вона перепитала "ти зрозумів?", на що він промовчав. З цього і почалось (заборона стрибати на батутах – ред.). Думаю, якби я була байдужа до їхніх правил і просто попросила сина кивнути, проблеми б не було і ніхто нічого навіть не помітив", – розмірковує жінка.
Вона додає, що просила адміністратора про розмову з інструкторкою, яка заборонила її сину стрибати на батуті. Їй відмовили, посилаючись на те, що це заборонено правилами закладу.
Команда "Neopolis" публічно зреагувала на допис Ганни в соцмережах.
"Ми не хотіли образити або викликати негативні емоції у вашої дитини та родини. Запевняємо вас, що наші співробітники керуються виключно правилами безпечного перебування на атракціонах, приймаючи рішення щодо можливості відвідування того чи іншого атракціону", – написали вони.
За їхніми словами, батько хлопчика відмовився самостійно проводити інструктаж дитині та спілкуватися з адміністрацією.
Вони пишуть, що запропонували подружжю супроводжувати дитину на атракціоні, та вони відмовилися.
"Приносимо вибачення за даний інцидент", – також зазначили працівники розважального центру.
Нагадаємо, нещодавно охоронець столичного ярмарку "Всі.Свої" вивів з території підлітка з аутизмом, який "ходив і засмучував людей цим".
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