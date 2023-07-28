Коли почнеться і завершиться навчальний рік-2023 в Україні? В уряді назвали дати

28 липня Кабмін затвердив постанову про початок навчального року-2023 під час воєнного стану.
Освітній процес в Україні почнеться 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Обласним військовим адміністраціям та засновникам закладів освіти доручили організувати початок навчального року залежно від безпекової ситуації на місцях.
"Хочу наголосити! Найголовніше – це питання безпеки дітей та освітнього процесу.
Побудова комфортних і якісних укриттів – це питання номер один, яке ми ставили перед громадами", – сказав Шмигаль.
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Для будівництва укриттів Кабмін виділив 1,5 млрд гривень. Прем’єр наголосив, що за це відповідальна місцева влада і громади.
"Організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті.
Обласні військові адміністрації і засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалюват рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я населення", – також додали у МОН.
Нагадаємо, раніше міністр освіти заявив, що хоче спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно.
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