В Альпах знайшли тіло туриста, який загубився 37 років тому

Альпіністи під час підкорення льодовика Теодул у Швейцарії знайшли тіло туриста.
Аналіз ДНК підтвердив, що це чоловік, який зник в Альпах майже 40 років тому, повідомляє швейцарська поліція.
38-річний німецький альпініст (ім'я не називають) пропав безвісти у вересні 1986 року. Він не повернувся з походу, а пошуки тоді виявились марними.
12 липня 2023 року альпіністи помітили туристичний черевик і спорядження, які "виринали" з льоду на льодовику Теодул.
|Фото: поліція Швейцарії
Рештки доставили до лікарні, де судмедексперти провели аналіз ДНК та порівняли з біологічним матеріалом зниклого туриста.
"Льодовики, що відступають, все частіше "приносять" альпіністів, про зникнення яких повідомлялося кілька десятиліть тому", – зазначили в поліції.
Альпійські крижані поля особливо чутливі до глобального потепління, зазначає BBC. До 1980-х років Теодул все ще був пов'язаний зі своїм "сусідом" – льодовиком Горнер, але тепер вони розділилися.
Глобальне потепління впливає на усі льодовики. Науковці підрахували, що льодовий покрив може зникнути у Гімалаях на 75% до 2100 року.
А штучний інтелект підрахував, скільки часу, ймовірно, лишилось до критичної температурної позначки для планети.
Через танення льодовика в Канаді знайшли загублену фотокамеру з експедиції 1937 року.
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