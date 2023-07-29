На дні Середземного моря знайшли давньоримський корабель віком 2000 років. ВІДЕО

Давньоримський вантажний корабель із сотнями глеків знайшли на дні Середземного моря, пише The Guardian.
Судно датують І-м або ІІ-м ст. до нашої ери. Його знайшли поблизу італійського портового міста Чивітавекк’я, розташованого за 80 км від Риму.
Корабель знаходився на глибині близько 160 метрів. На ньому виявили сотні глеків.
"Це виняткове відкриття є важливим прикладом затоплення римського корабля, який зіткнувся з небезпеками моря, намагаючись дістатися до узбережжя, і свідчить про стародавні морські торговельні шляхи", – йдеться у заяві підрозділу поліції з охорони культурної спадщини Італії, які віднайшли судно.
|Фото: Westend61/Gettyimages.com
Припускають, що корабель мав довжину 20 метрів. У ньому перевозили давньоримські глеки відомі як амфори. Останні відносять до класу посудина типу Dressel 1 B. Їх призначення невідоме.
Щороку поліція Італії знаходить чимало схожих незаконно вилучених артефактів у будинках торговців мистецтвом.
На узбережжі Італії вже не перший рік виявляють різноманітні археологічні скарби. Нещодавно дослідники знайшли незвичайний скляний посуд під час дослідження затонулого корабля Capo Corso 2.
Нагадаємо, раніше у Тихому океані виявили есмінець ВМС США часів Другої світової війни.
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