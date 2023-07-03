Вдарив жінку в щелепу: в Ужгороді п’яний представник військкомату побив дружину військового

В Ужгороді оперативний черговий Закарпатського ОТЦК (військкомату) побив журналістку та дружину військовослужбовця Тетяну Новак.

За словами Тетяни, офіцер Костянтин Варі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розпочав сварку з військовим та його дружиною, а потім поліз до них з кулаками.

Про інцидент Тетяна Новак повідомила у Facebook.

"Мене побив п'яний старший офіцер Закарпатського ОВК Варі Костянтин Володимирович. Майор, оперативний черговий Закарпатського ОТЦК.

Варі наніс мені два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню. Мені огидно про це писати, мені соромно, що така людина досі тримається в лавах ЗСУ. Мені страшно, що цей ганебний вчинок залишиться непокараним. Я прошу максимального розголосу і юридичної підтримки!" – написала жінка.

Фото: Тетяна Новак/Facebook

Подія сталась в Ужгороді приблизно о 15:20 25 червня 2023 року на зупинці "вул. Котляревського" (кінцева 7-го маршруту).

Тетяна та її чоловік Євгеній Голюк, офіцер ЗСУ, зайшли у магазин ABC на Оноківській 18, біля зупинки.

Зі слів Тетяни, вони хотіли взяти кави і солодкої води, але на касі зустріли нетверезого чоловіка в цивільному одязі.

Спочатку Костянтин Варі розпитував чоловіка журналістки, військового 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону ЗСУ, чому той не на війні.

"Його перші слова були до мого чоловіка: "Ти воював чи з….ся (втік)?". Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила, і він продовжив на підвищених тонах допитуватись: "А де? А як? А нащо поїхав на нуль? А чо зараз не там?".

Мій чоловік спокійно зазначив, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, після оборони Соледару визнаний обмежено придатним. Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше, і він видав нецензурний малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводився до "Ви не місцеві і це одразу видно, нащо ви приїхали, а ви знаєте хто я, а я майор, це мій район, мене всі знають", – пише Тетяна.

За словами Тетяни Новак, її побив нетверезий оперативний черговий Закарпатського ОТЦК Костянтин Варі

За словами журналістки, представника ОТЦК дійсно знала продавчиня, яка була налякана і повторювала: "Костя, заспокойся, все нормально".

"Тим часом Костя впав в повний неадекват, підійшов впритул, махав руками, декілька разів штовхнув мене і чоловіка в голову (поки що відкритою долонею). Ані мені, ані чоловіку не цікаві бійки, тож ми вирішили просто вийти на вулицю і викликати поліцію.

Попросили продавчиню теж набрати 102 і викликати охорону. Наші слова вона повністю проігнорувала, зате не посоромилась відчайдушно пхати мені термінал для сплати товару. Я, до речі, сплатила", – додає Тетяна.

Подружжя вийшло з магазину на зупинку, де збиралось викликати 102. Потім до них вийшов Костянтин Варі та розпочав бійку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 125 ККУ ("Умисне легке тілесне ушкодження")

"Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу.

Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік.

Я подзвонила 102. Поки чекали поліцію, до нас почали сходитись люди. Вони розповіли, що Костя не перший раз нападає на людей, зокрема жінок, але місцеві жителі його бояться і заяви не подають. Дочекатись поліції і дати свідчення теж охочих не знайшлось", – пише Тетяна.

Згодом приїхала поліція, швидка та Військова служба правопорядку. За словами журналістки, Костянтина Варі затримали у його квартирі та протестували на алкоголь з результатом 2.04 проміле.

Швидка допомога констатувала у Тетяни забій щелепи. Жінка написала заяву в поліцію.

Варі вдарив дружину військового у щелепу, а потім у скроню

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 125, ч.1 ("Умисне легке тілесне ушкодження"). Однак Тетяна Новак занепокоєна, що справу можуть не розслідувати належним чином.

"Ввечері того ж дня в травмпункті Ужгородської міської лікарні в мене зафіксували "забій м'яких тканин голови, забій нижньої щелепи".

Наступного ранку, в понеділок, ми з чоловіком поїхали до Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області. Поки їхали в таксі, мені подзвонили з Закарпатського ОВК і попросили зустрітись, щоб "обсудити інцидент і врегулювати все мирно". Я відмовилась", – пише журналістка.

За словами Тетяни, поліція зустріла її "без ентузіазму". Дізнавач Турус Ю.Ю. дав направлення на судово-медичну експертизу.

В Ужгородському міжрайонному відділенні судово-медичної експертизи жінку детально розпитали про обставини і офіційно зняли побої.

"Втім тут же виявилось, що в травмпункті забули проставити необхідні печаті на довідку, а дізнавач Турус забув додати до направлення супровідний лист. Ми знов поїхали в травмункт, де вислухали від персоналу купу відговорок і зневажливих коментарів.

Зрештою, всі печаті на довідку поставили. Ми повернулись у поліцейський відділок. Я віддала Турусу довідку з печатками і нагадала про супровідний лист. Він сказав, що не в курсі такої процедури, але листа напише і передасть судмедексперту.

На мої питання щодо термінів Турус відповів, що зробить це "завтра, може післязавтра" і повідомить мені по телефону. За три дні жодних дзвінків на було, тож я знов приїхала у відділок сама. Турус сказав, що документи нібито вже мали дійти до судмедексперта, але він точно не знає", – пише Тетяна.

Наступного дня Тетяна зв'язалась з судмедекспертом і дізналась, що документів він досі не отримав. Журналістка зателефонувала на 102 та дізналася, що дізнавач пішов у відпустку на невизначений термін.

"Впродовж тижня дізнавач не відповів конкретно на жодні мої питання стосовно справи. Я не знаю, чи вилучили з магазина камери, чи були опитані свідки (як мінімум продавчиня), чи був долучений протокол затримання з доказами, що Варі був в стані алкогольного сп'яніння", – додала жінка.

Невдовзі майору Костянтину Варі мають повідомити про підозру

Водночас у поліції Закарпаття повідомили, що правоохоронці провели усі необхідні дії – відкрили кримінальне провадження, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, направили Тетяну до судмедексперта й опитали свідків.

"Сама подія була 25 червня. Тоді наші колеги виїхали на місце, провели необхідні заходи. Було одразу встановлено особу зловмисника, його було розшукано. Його освідчили, він перебував у стані алкогольного спʼяніння, це підтвердження є в матеріалах справи, як того вимагає кримінально-процесуальне законодавство.

Протягом 24 годин всі ці відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1. Статті 125 ККУ. Також потерпілій було надато направлення на проходження судово-медичної експертизи", – сказала речниця ГУ Нацполіції Закарпаття Анна Дан у коментарі "УП. Життя".

Найближчим часом Костянтину Варі мають повідомити про підозру.

"Станом на сьогодні з нашої сторони все готово, ми очікуємо на висновок судмедексперта, і нам вони пообіцяли, що сьогодні після обіду він буде готовий. Як тільки ми його отримаємо, ми готові повідомляти фігуранту про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Свідки в нас опитані – є двоє людей, які погодились свідчити. А щодо камер, то, на жаль, камери не охоплювали ту ділянку, де відбувалася подія", – додала представниця поліції.

У Закарпатському ОТЦК також відреагували на поведінку майора Варі, запевнивши, що " будуть здійснені усі необхідні заходи".

У військкоматі завпеняють, що розпочали службову перевірку, за результатами якої "буде прийнято однозначне та справедливе рішення", про що повідомлять додатково.

"Разом з тим звертаємо увагу, що командування Закарпатського ОТЦК та СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля, особливо в стані алкогольного спʼяніння та має нульову толерантність до людей які скоюють такі вчинки, а надто до військовослужбовців!

Запевняємо що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи, у найкоротші терміни буде встановлено подробиці та прийнято усі необхідні рішення!" – йдеться у повідомлення ОТЦК.

На побиття журналістки також відреагував перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він пообіцяв, що випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП будуть розслідуватися.

"У межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент. Підкреслю, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції.

По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні – притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", – написав Павлюк у Telegram.

Що робити, якщо відбувається свавілля представників військкомату?

Заступник міністра оборони закликає громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, надсилати відомості щодо таких випадків за цими контактами: