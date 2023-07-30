Телескоп "Хаббл" зазнімкував нову далеку галактику у стані "величного спокою". ФОТО

Телескоп "Хаббл" сфотографував нову надзвичайно "спокійну" далеку галактику, повідомляють у Європейському космічному агентстві (ESA).

На зображенні видніється спіральна галактика UGC 12295. Вона розташована за близько 192 млн світлових років від планети Земля – у сузір’ї Риб.

Галактика має вигляд яскравої центральної смуги зі щільно закрученими спіралями навколо.

Реклама:

Попри те, що віддалена галактика, за спостереженнями науковців, "виглядає спокійною", раніше вона була місцем катастрофічного вибуху – наднової, виявленої у 2015 році.

Фото: ESA

Саме наднові є вибуховою смертю масивних зірок – коли зоря збільшує своє світіння в сотні разів, а потім поступово згасає. Ці космічні тіла відповідають за формування багатьох елементів – у тому числі, на Землі.

Знімок зробили зусиллями двох груп. Вони використовували камеру Hubble Wide Field Camera 3, щоб спостерігати UGC 12295 та просіяти уламки цього величезного зоряного вибуху.

Перша команда дослідила детрит наднової, щоб краще зрозуміти еволюцію матерії в нашому Всесвіті.

Водночас друга команда астрономів зосередилася на поверненні до місць деяких із найкраще вивчених найближчих попередніх наднових. Потужність "Хаббла" дозволяє виявити залишкові сліди цих енергетичних подій, проливаючи світло на природу систем, які їх приймають.

Раніше ми розповідали про нове фото рідкісної лінзоподібної галактики NGC 5283, яке зробив цей же телескоп.

Реклама:

Читайте також: Телескоп Вебба сфотографував рідкісний момент народження зірок. ФОТО