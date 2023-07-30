У Києві засудили чоловіка, який публічно використовував комуністичну символіку

У Києві суд оголосив вирок киянину, який поширював та публічно використовував комуністичну символіку.

Чоловіку призначили півтора року позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляють в Київській міській прокуратурі.

У залі суду прокурори довели, що у період з жовтня до грудня 2022 року в соціальних мережах чоловік розміщував публікації із комуністичною символікою:

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гербом СРСР;

портретами керівників комуністичного режиму;

листівками з привітаннями з радянськими святами.

Фото: Київська міська прокуратура

До того ж киянин систематично поширював публікації, в яких містилася пропаганда комуністичного тоталітарного режиму.

"У суді обвинувачений свою вину не визнав, у вчиненому не розкаявся", – повідомляють в прокуратурі.

За фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України) чоловіка засудили до 1 року та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада засудила комунізм, заборонила публічне використання комуністичної символіки та проголосувала за постанову про зміну назви об'єктів, названих на честь діячів ганебного режиму.

Раніше ми повідомляли, що на Рівненщині судитимуть викладачку вишу за поширення комуністичної символіки.