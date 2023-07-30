Липень-2023, ймовірно, стане найтеплішим місяцем за всю історію спостережень – вчені

Протягом липня 2023 року вчені зафіксували найвищу температуру повітря за всю історію спостережень.

Попри те, що місяць ще триває, вчені кажуть, що, ймовірно він стане найтеплішим за всю історію людської цивілізації, повідомляють The Associated Press.

Днями в Службі зміни клімату Європейського Союзу заявили, що липень-2023 "дуже ймовірно" був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у світі.

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Там повідомили, що за перші 23 дні липня середня температура повітря становила 16,95 °C. Це значення перевищує попередній рекорд, який зафіксували в липні 2019-го, коли середня температура була 16,63 °C.

Протягом липня цього року метеорологи зафіксували найспекотніший день у світі. Середня температура повітря 6 липня була вищою за попередню рекордну температуру, яку зафіксували 13 серпня 2016 року – 16,8 °C.

Зазначається, що кожен наступний день, починаючи з 3 липня, був спекотнішим за попередні рекорди.

"Нам не потрібно чекати кінця місяця, щоб дізнатися про це. Якщо не виключити невеличке похолодання наприкінці місяця, липень 2023 року поб’є рекорди за всіма напрямками", – сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За його словами, "епоха глобального потепління закінчилася, настала ера глобального кипіння".

Метеорологи кажуть, що липень цього року може бути найспекотнішим за останні 120 тисяч років, адже нинішня температура на Землі на 1,5 °C вища ніж та, яка була у доіндустріальний період.

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"Екстремальна погода, яка вплинула на багато мільйонів людей у ​​липні, на жаль, є суворою реальністю зміни клімату та передчуттям майбутнього", – сказав генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

Він додав, що підвищення температури, зокрема, впливає збільшення рівня вуглекислого газу та інших антропогенних викидів в атмосферу.

"Необхідність скорочення викидів парникових газів актуальна як ніколи раніше. Боротьба з кліматом – це не розкіш, а необхідність", – сказав Таалас.

За словами науковців, побиття теплових рекордів є передвісником майбутніх змін клімату, що може призвести до збільшення кількості повеней, лісових пожеж тощо.

Раніше ми повідомляли, що червень 2023 року став найспекотнішим місяцем за історію спостережень.