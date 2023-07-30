30 людей загинуло за тиждень у водоймах. У ДСНС нагадали про правила відпочинку

З 24-го до 30-го липня на водоймах загинуло 30 людей. Сьогодні вранці на Івано-Франківщині рятувальники підняли тіла 2 людей, повідомляють у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що вчора ввечері, 29 липня, з сіл Олешків та Ісаків надійшли 2 повідомлення до Служби порятунку, що під час відпочинку, ймовірно, втопилися люди.
Сьогодні вранці, 30 липня, на річках Прут і Дністер виявили тіла двох чоловіків, яких доправили до берега.
За даними ДСНС, з початку року внаслідок необережної поведінки на водоймах загинуло понад 500 людей.
|Фото: Jose Luis Pelaez Inc/Gettyimages.com
У відомстві ще раз нагадали про правила безпечного відпочинку:
- відпочинок на воді має бути в тільки спеціально відведених та обладнаних для цього місцях;
- дикі пляжі, круті береги, замулене дно є небезпечними. Також краще не купатись у місцях зі стрімкою течією і там, де велися бойові дії;
- купатися краще у світлу пори доби, але не під час обідньої перерви. Відпочинок біля водойми варто організовувати у безвітряну погоду – швидкість вітру до 10 м/c;
- не можна купатися в холодній воді – нижче 18 градусів за Цельсієм.
Також діти можуть купатися лише під наглядом дорослих. Дітям, які не вміють плавати – заборонено заходити у воду вище пояса.
Не варто купатися поодинці та запливати за обмежувальні знаки.
"Алкоголь та безпека на воді – несумісні. Також не варто купатися відразу після прийому їжі", – наостанок підкреслюють рятувальники.
Раніше ми розповідали про туризм в Україні цьогоріч під час війни та безпечні локації для подорожей.
Читайте також: У Сумах 10-річна дівчинка врятувала трьох молодших дітей від пожежі – ДСНС