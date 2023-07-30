30 людей загинуло за тиждень у водоймах. У ДСНС нагадали про правила відпочинку

З 24-го до 30-го липня на водоймах загинуло 30 людей. Сьогодні вранці на Івано-Франківщині рятувальники підняли тіла 2 людей, повідомляють у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вчора ввечері, 29 липня, з сіл Олешків та Ісаків надійшли 2 повідомлення до Служби порятунку, що під час відпочинку, ймовірно, втопилися люди.

Сьогодні вранці, 30 липня, на річках Прут і Дністер виявили тіла двох чоловіків, яких доправили до берега.

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За даними ДСНС, з початку року внаслідок необережної поведінки на водоймах загинуло понад 500 людей.

Фото: Jose Luis Pelaez Inc/Gettyimages.com

У відомстві ще раз нагадали про правила безпечного відпочинку:

відпочинок на воді має бути в тільки спеціально відведених та обладнаних для цього місцях;

дикі пляжі, круті береги, замулене дно є небезпечними. Також краще не купатись у місцях зі стрімкою течією і там, де велися бойові дії;

купатися краще у світлу пори доби, але не під час обідньої перерви. Відпочинок біля водойми варто організовувати у безвітряну погоду – швидкість вітру до 10 м/c;

не можна купатися в холодній воді – нижче 18 градусів за Цельсієм.

Також діти можуть купатися лише під наглядом дорослих. Дітям, які не вміють плавати – заборонено заходити у воду вище пояса.

Не варто купатися поодинці та запливати за обмежувальні знаки.

"Алкоголь та безпека на воді – несумісні. Також не варто купатися відразу після прийому їжі", – наостанок підкреслюють рятувальники.

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