У Києві за час карантину через COVID-19 перехворіли понад пів мільйона людей – КМДА

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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4 липня 2023

У Києві за час дії карантину через пандемію COVID-19, який тривав з 6 квітня 2020 року до 1 липня 2023 року, перехворіли 519 637 жителів. 

Зареєстровано 1,8% летальних випадків, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації. 

"У Києві з початку епідемії зареєстрували 519 637 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 38 725 у дітей від 0 до 17 років – 19 766 хлопчиків та 18 959 дівчаток", – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, найвищий рівень захворюваності в столиці був на лівобережних районах міста: Деснянському, Дарницькому та Дніпровському. 

Фото: Lindasky76/Depositphotos

За інформацією державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", за час пандемії: 

  • 48 674 пацієнти госпіталізували;
  • 9 532 людини внаслідок хвороби померли; 
  • 510 057 людей одужали. 

За словами Миколи Поворозника, протягом дії карантину на коронавірусну інфекцію захворіли 11 408 медичних працівників.

Нагадаємо, в Україні 1 липня завершився карантин через пандемію COVID-19. 

Раніше ми повідомляли, що ВООЗ закликає Китай оприлюднити дані про походження COVID-19 після появи нової версії. 

Читайте також: ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19


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