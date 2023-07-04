У Києві за час карантину через COVID-19 перехворіли понад пів мільйона людей – КМДА

У Києві за час дії карантину через пандемію COVID-19, який тривав з 6 квітня 2020 року до 1 липня 2023 року, перехворіли 519 637 жителів.
Зареєстровано 1,8% летальних випадків, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації.
"У Києві з початку епідемії зареєстрували 519 637 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 38 725 у дітей від 0 до 17 років – 19 766 хлопчиків та 18 959 дівчаток", – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, найвищий рівень захворюваності в столиці був на лівобережних районах міста: Деснянському, Дарницькому та Дніпровському.
|Фото: Lindasky76/Depositphotos
За інформацією державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", за час пандемії:
- 48 674 пацієнти госпіталізували;
- 9 532 людини внаслідок хвороби померли;
- 510 057 людей одужали.
За словами Миколи Поворозника, протягом дії карантину на коронавірусну інфекцію захворіли 11 408 медичних працівників.
Нагадаємо, в Україні 1 липня завершився карантин через пандемію COVID-19.
Раніше ми повідомляли, що ВООЗ закликає Китай оприлюднити дані про походження COVID-19 після появи нової версії.
Читайте також: ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19Реклама: