ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19. Вони стосуються додаткових бустерних доз і інтервалів між ними.

Про це йдеться у рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ.

Населення планети розділили на 3 групи залежно від того, чи потребують вони вакцинації.

Реклама:

Причиною тому є колективний імунітет, який отримали завдяки щепленням та одужанню після COVID-19.

До групи високого ризику потрапили:

літні люди;

молодь зі супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо);

люди з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема діти від 6 місяців;

вагітні;

медичні працівники.

Цій групі рекомендоване введення бустерних зон через 6-12 місяців після останньої дози. Але терміни також залежать від віку та імунодефіцитних станів.

До групи середнього ризику відносять:

здорових дорослих без супутніх захворювань (зазвичай до 50-60 років);

дітей і підлітків із супутніми захворюваннями.

Для них рекомендована первина вакцинація (1 або 2 щеплення у залежності від вакцини) та перший бустер.

Подальшу ревакцинацію у ВООЗ вважають недоцільною, бо це має низький вплив загалом на громадське здоров'я.

Реклама:

Здорові діти та підлітки належать до групи низького ризику.

Дані ВООЗ показують, що вакцинація цієї групи є безпечною, але низькоефективною для загального громадського здоров'я.

Саме тому в пріоритеті – люди з групи високого ризику, адже у разі хвороби пацієнти створюватимуть значне навантаження на медичну систему.

В організації наголошують, що через зміну епідеміологічної ситуації ці рекомендації можуть змінити. Але сподіваються, що пандемія завершиться у 2023 році.

Нагадаємо, що ВООЗ закликає Китай розсекретити причину виникнення пандемії COVID-19, яка забрала близько 7 млн життів в усьому світі.