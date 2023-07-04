Смерть дитини на Київщині: матір судитимуть за невчасне звернення до медиків

На Київщині судитимуть жінку, яка не звернулася за медичною допомогою для хворого двомісячного сина до лікаря, що призвело до смерті дитини.

32-річну мешканку Білоцерківського району звинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, повідомляють у Київській обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що жінка неналежно доглядала за своїм двомісячним сином, який від народження мав захворювання та потребував особливого догляду.

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Як пояснила "УП. Життя" речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова, ще при виписці з пологового відділення матері рекомендували уважно спостерігати за станом здоров’я дитини. Однак жінка знехтувала рекомендаціями лікарів.

Коли у дитини почалися ознаки застуди, мати не звернулася до медиків. У результаті малюк помер від гострої респіраторної вірусної інфекції.

Дитина померла вдома. Мати викликала "швидку" занадто пізно, лікарі лише констатували смерть немовляти.

Жінка визнає свою провину, однак не уточнила, чому нехтувала рекомендаціями лікарів щодо здоров'я дитини. Також відомо, що жінка була матір’ю-одиначкою, про місцеперебування батька не повідомляють.

Нагадаємо, на Закарпатті 3-річна дитина вдарила 1-річну сестру молотком по голові, від чого маля померло.