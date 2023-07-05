Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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5 липня 2023

Працівника військкомату, який побив в Ужгороді журналістку та дружину військовослужбовця Тетяну Новак, звільнять з лав Збройних сил України.

Надалі справу передадуть у правоохоронні органи та суд, повідомляє перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Рішення про звільнення прийняли після того, як на місці його роботи дізналися про бійку. До інциденту він займав посаду старшого офіцера Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Проти нього відкрили кримінальне провадження, яке стосується факту побиття жінки. Також тривають слідчі дії.

  За словами Тетяни Новак, її побив нетверезий оперативний черговий Закарпатського ОТЦК Костянтин Варі

"Надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд. Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", – запевнив Павлюк.

Нагадаємо, за словами Тетяни, офіцер Костянтин Варі у стані алкогольного сп’яніння почав конфлікт, а потім вдарив потерпілу.

Інцидент трапився в магазині Ужгорода. Подружжя звернулося за допомогою до правоохоронців та зробили суспільний розголос у соцмережах.

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