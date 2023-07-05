В одеський зоопарк прийняли тварин з Херсону, яких прибило до берега

Після підриву Каховської ГЕС до одеського узбережжя прибило не лише уламки речей чи повалені дерева з Херсона, але й тварин.

Частину знайд до звіринця принесли одесити, повідомив на брифінгу Media Center Ukraine директор одеського зоопарку Ігор Біляков.

"До берега прибило тварин на очереті. Це переважно маленькі тварини, як-от дунайські тритони", – зазначив він.

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Ігор Біляков додав, що це рідкісні види, і більша частина їх на жаль загинула.

Скриншот з виступу на брифінгу

Наразі близько 100 тритонів перебувають у зоопарку Одеси, але їх планують випустити на природу.

До зоопарку також доставили й інших тварин з прісноводних водойм: озерних жаб, болотяних черепах та водяних вужів, яких плутають із гадюкою.

Зі слів очільника зоопарку, рептилія притаманна й для Одеської області. Ця змія може жити в морській воді та харчуватися рибою.

"Усі хто бачить змій, не приймайте всіх за гадюк, не бійтеся, не лякайтеся та не завдавайте шкоди зміям. Змії то є наші друзі, і гадюки та вужі", – закликав Біляков.

Також у звіринець одесити принесли 8 ондатр. Директор зазначає, що виловити їх у морі працівникам зоопарку не вдавалось. Вони п'ять разів виїжджали за викликом небайдужих мешканців, але – безуспішно.

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Врятованих тварин випустили у річку Дністер в межах Нижньодністровського національний природного парку.

Нагадаємо, крім тварин, яких забрали у звіринець, також на морське узбережжя Одеси прибило собаку. Її врятували небайдужі одесити.