У Києві розпочалися тренування паралімпійської збірної України до "Ігор Нескорених-2023". ФОТО

У Києві розпочалися тренування спортсменів збірної України до міжнародних змагань паралімпійського стилю "Ігри Нескорених" (Invictus Games).

Цьогоріч Україну представлятимуть 24 учасники, повідомляють в Національній гвардії України.

Індивідуальні тренування спортсменів триватимуть 2 тижні.

Кожен з учасників, серед яких троє – представники Нацгвардії, зможе покращити свій стан із тренерами міжнародного та всеукраїнського рівня.

Серед 24 ветеранів збірної, троє – представники Нацгвардії. Усі фото: Національна гвардія України

На другому – командному етапі – ветерани гартуватимуть тіло для змагань з дисципліни "Баскетбол сидячи". Третій етап підготовки спортсменів відбудеться на спортивній базі в Хорватії.

На "Іграх Нескорених" збірна України буде брати участь в:

пауерліфтингу;

веслуванні на тренажерах;

велоспорті;

плаванні;

легкій атлетиці (біг, штовхання ядра, метання диска, стрибки в довжину);

настільному тенісу;

стрільбі з лука.

У Міністерстві у справах ветеранів зауважили, що цьогоріч українські спортсмени вперше братимуть участь в змагання з настільного тенісу, натомість залишаться осторонь в дисципліні "Регбі на візках".

Індивідуальні тренування відбуватимуться протягом 2 тижнів

"Я знаю, як було важко для багатьох знайти час для змагань, адже багато хто з вас досі захищає Україну. Але участь у "Іграх" – це ваша місія, яку ви виконуєте для того, аби захистити честь країни на міжнародному фронті, на спортивному фронті.

Ви будете тими, хто стане амбасадорами України серед ветеранських дипломатів. Спортивні досягнення важливі, але також важливо представляти правду про Україну у світі. Я дякую кожному і кожній з вас. Ви наші українські легіонери", – звернулася до спортсменів міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

За час підготовки ветерани разом з тренерами покращать свій фізичний стан

Тренування розпочалися в Києві, а завершаться в Хорватії

Спортсмени української збірної змагатимуться в семи дисциплінах

У 2023 році українська збірна вперше візьме участь в змагання з настільного тенісу

Цьогоріч спортсмени не братимуть участь в дисципліні "Регбі на візках"

Нехай щастить українській збірній!

Раніше ми повідомляли, як українські ветерани здобули перші медалі на "Іграх Нескорених-2022".