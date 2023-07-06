Заради розваги: на Вінниччині двоє школярів підпалили кабінет директора

На Вінниччині двоє братів віком 10 і 13 років підпалили кабінет директора школи.
Поліціянти розшукали школярів упродовж двох годин у цьому ж населеному пункті, повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.
Діти, які вчаться у 5 та 8 класі, пояснили, що зробили це заради розваги.
"У ніч на 5 липня двоє учнів 5 та 8 класу пошкодили двері школи, зайшли до кабінету директора та підпалили його робоче місце. Крім цього, неповнолітні потрощили меблі й техніку та втекли. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування", – йдеться у повідомленні.
|Фото: Національна поліція Вінницької області
За словами начальника відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Олександра Клименка, повідомлення про пожежу в одній зі шкіл територіальної громади надійшло 5 липня о 10:30 від адміністрації закладу.
На місце події виїхали поліцейські та рятувальники. Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили ознаки підпалу.
|Брати-школярі підпалили кабінет директора
Для розшуку винуватців залучили працівників місцевої поліції, оперативників та слідчих обласного главку, кінологів та криміналістів.
"Упродовж двох годин поліцейські встановили, що до правопорушення причетні двоє братів-школярів віком 10 та 13 років.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Розмір завданої шкоди встановлюється", – кажуть правоохоронці.
|Учнів 5-го та 8-го класів розшукали за дві години
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України ("Умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу").
Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років.
Утім, оскільки діти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, за них відповідатимуть батьки.
|За дітей покарання понесуть батьки
Нагадаємо, раніше на Київщині підлітки побили 14-річного знайомого до втрати свідомості.
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