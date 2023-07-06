У шлунку мертвого кашалота знайшли "блювоту" вартістю 544 тисяч доларів

На Канарських островах науковець виявив у шлунку кашалота 10 кілограмів амбри – дорогоцінної "блювоти" вартістю понад пів мільйона доларів.

Амбра – це коштовна речовина, яка відкладається у кишечнику і шлунку кашалотів.

Вчений намагався встановити причину смерті викинутого на берег ссавця, коли виявив цінну речовину, повідомляє Insider.

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Антоніо Фернандес, професор Університету Лас-Пальмас, оглядав мертвого кашалота на пляжі Ногалеса 21 травня.

Аж раптом він виявив величезну грудку амбри, яку ще називають "плаваючим золотом" або "морським скарбом".

Фото: CoreyFord /Depositphotos

Амбра цінується в парфумерній промисловості за свій виразний запах. Свіжодобута амбра має морський, фекальний запах, а з часом вона набуває солодкого, земляного аромату.

Вчені вважають, що ця речовина виділяється кашалотами, коли вони їдять головоногих молюсків, як-от кальмарів та восьминогів, і не можуть перетравити свою здобич.

Зазвичай ці рештки виходять назовні, але іноді можуть змішуватися з воскоподібною речовиною в кишечнику, утворюючи амбру.

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Професор Антоніо Фернандес сказав, що хоче продати амбру, а прибуток віддати місту, де він її знайшов.

Нагадаємо, торік в Австралії кити масово викинулися на берег, як і три роки тому.